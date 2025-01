DIDI MORREU?

Anúncio de morte de Renato Aragão em redes sociais da filha assusta fãs; entenda

Comunicado de luto pedia que seguidores fossem até os stories

Os fãs de Renato Aragão, o eterno 'Didi', tomaram um susto neste sábado (25). O perfil da filha dele, Lívian Aragão, no Instagram, publicou um comunicado de luto com fotos do comediante em preto e branco. A postagem gerou um alvoroço nas redes sociais.>