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AO VIVO: assista ao show de Shakira em Copacabana

Apresentação acontece neste sábado (2) no Rio e terá transmissão aberta em várias plataformas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de maio de 2026 às 20:30

Shakira
Shakira Crédito: Divulgação

Neste sábado (2), a cantora Shakira se apresenta gratuitamente na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em um dos eventos mais aguardados do ano. O megashow faz parte do projeto Todo Mundo no Rio, iniciativa da prefeitura que vem reunindo grandes artistas internacionais em apresentações abertas ao público.

O espetáculo está previsto para começar às 21h45, no horário de Brasília. Até o momento, a organização não confirmou qual será a atração de abertura.

Shakira

Shakira por Divulgação
Shakira no Rio por Divulgação
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Shakira por Divulgação

Quem não estiver no local poderá acompanhar a apresentação ao vivo pela TV Globo, logo após a novela Três Graças. A transmissão terá apresentação de Ana Clara e Kenya Sade.

Também será possível assistir online e de graça pelo Globoplay, que liberará o sinal ao vivo mesmo para quem não é assinante, bastando fazer um cadastro. Já o Multishow fará uma cobertura especial com Dedé Teicher e Laura Vicente, trazendo bastidores e conteúdos sobre a carreira da artista.

O projeto já reuniu multidões nos últimos anos. Em 2024, Madonna levou cerca de 1,6 milhão de pessoas à praia. Em 2025, foi a vez de Lady Gaga, que atraiu mais de 2,1 milhões, segundo dados da Riotur.

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A expectativa para o show deste sábado é de mais uma grande mobilização na orla carioca, consolidando o evento como um dos maiores espetáculos gratuitos do mundo.

Suíte de Shakira no Copacabana Palace

Shakira está hospedada na suíte mais cara do Copacabana Palace por Reprodução
Shakira ficará hospedada em suíte de hotel icônico por Reprodução | Copacabana Palace
Shakira ficará hospedada em suíte de hotel icônico por Reprodução | Copacabana Palace
Shakira ficará hospedada em suíte de hotel icônico por Reprodução | Copacabana Palace
Shakira ficará hospedada em suíte de hotel icônico por Reprodução | Copacabana Palace
Shakira ficará hospedada em suíte de hotel icônico por Reprodução | Copacabana Palace
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Shakira está hospedada na suíte mais cara do Copacabana Palace por Reprodução

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