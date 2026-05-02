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AO VIVO: assista ao show de Shakira em Copacabana

Apresentação acontece neste sábado (2) no Rio e terá transmissão aberta em várias plataformas

Fernanda Varela

Publicado em 2 de maio de 2026 às 20:30

Shakira Crédito: Divulgação

Neste sábado (2), a cantora Shakira se apresenta gratuitamente na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em um dos eventos mais aguardados do ano. O megashow faz parte do projeto Todo Mundo no Rio, iniciativa da prefeitura que vem reunindo grandes artistas internacionais em apresentações abertas ao público.

O espetáculo está previsto para começar às 21h45, no horário de Brasília. Até o momento, a organização não confirmou qual será a atração de abertura.

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Quem não estiver no local poderá acompanhar a apresentação ao vivo pela TV Globo, logo após a novela Três Graças. A transmissão terá apresentação de Ana Clara e Kenya Sade.

Também será possível assistir online e de graça pelo Globoplay, que liberará o sinal ao vivo mesmo para quem não é assinante, bastando fazer um cadastro. Já o Multishow fará uma cobertura especial com Dedé Teicher e Laura Vicente, trazendo bastidores e conteúdos sobre a carreira da artista.

O projeto já reuniu multidões nos últimos anos. Em 2024, Madonna levou cerca de 1,6 milhão de pessoas à praia. Em 2025, foi a vez de Lady Gaga, que atraiu mais de 2,1 milhões, segundo dados da Riotur.

A expectativa para o show deste sábado é de mais uma grande mobilização na orla carioca, consolidando o evento como um dos maiores espetáculos gratuitos do mundo.