Personagem do primeiro filme morre em O Diabo Veste Prada 2 e muda rumo da história

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Fernanda Varela
Publicado em 30 de abril de 2026 às 14:30
A aguardada estreia de O Diabo Veste Prada 2 chegou aos cinemas em 2026 cercada de expectativa e com o retorno de nomes marcantes do elenco original, como Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. A continuação do sucesso lançado em 2006 também aposta em reviravoltas importantes na trama.
O Diabo Veste Prada 2 chega aos cinemas nesta quinta (30)
Atenção: o texto a seguir contém spoiler.
Um dos acontecimentos centrais do novo filme é a morte de Irv Ravitz, personagem vivido por Tibor Feldman. No enredo, ele é o presidente do grupo editorial Elias-Clarke, responsável pela revista Runway, comandada por Miranda Priestly.
A morte acontece de forma repentina, após um infarto durante um jantar em que seria anunciada uma mudança importante na estrutura da empresa. O episódio altera completamente o rumo da história e abre espaço para uma nova dinâmica de poder.
Com a perda de Irv, o controle do conglomerado passa para seu filho, interpretado por B. J. Novak, que assume uma postura mais rígida na gestão e promove cortes que impactam diretamente o futuro da revista e de seus personagens.
Além do fator nostálgico, a sequência também amplia as críticas ao universo da moda e, desta vez, direciona o olhar para os bastidores do jornalismo e das grandes empresas de comunicação, mostrando um cenário mais duro e menos glamouroso do que o apresentado no primeiro filme.