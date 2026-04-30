CINEMA

Personagem do primeiro filme morre em O Diabo Veste Prada 2 e muda rumo da história

Sequência traz reviravolta envolvendo nome importante da trama e impacta futuro da revista Runway

Fernanda Varela

Publicado em 30 de abril de 2026 às 14:30

O Diabo Veste Prada 2 Crédito: Divulgação

A aguardada estreia de O Diabo Veste Prada 2 chegou aos cinemas em 2026 cercada de expectativa e com o retorno de nomes marcantes do elenco original, como Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. A continuação do sucesso lançado em 2006 também aposta em reviravoltas importantes na trama.

O Diabo Veste Prada 2 chega aos cinemas nesta quinta (30) 1 de 8

Atenção: o texto a seguir contém spoiler.

Um dos acontecimentos centrais do novo filme é a morte de Irv Ravitz, personagem vivido por Tibor Feldman. No enredo, ele é o presidente do grupo editorial Elias-Clarke, responsável pela revista Runway, comandada por Miranda Priestly.

A morte acontece de forma repentina, após um infarto durante um jantar em que seria anunciada uma mudança importante na estrutura da empresa. O episódio altera completamente o rumo da história e abre espaço para uma nova dinâmica de poder.

Com a perda de Irv, o controle do conglomerado passa para seu filho, interpretado por B. J. Novak, que assume uma postura mais rígida na gestão e promove cortes que impactam diretamente o futuro da revista e de seus personagens.