Após 15 anos, Dudu Camargo é demitido do SBT

Após 15 anos, o apresentador Dudu Camargo foi demitido do SBT. Ele estava afastado da emissora há mais de 40 dias e não estaria sendo bem-visto entre os chefes de jornalismo da emissora.



De acordo com apuração do site Splash, o apresentador estaria sendo grosseiro com a redação, além de não participar das reuniões de pauta e chegava atrasado constantemente.



Ainda segundo a coluna do jornalista Fefito, o clima dentro do SBT é de alívio com a saída do apresentador, que entrou no jornalismo da emissora em 2016, apresentando o jornal Primeiro Impacto, passando pelo Fofocalizando e SBT Notícias.