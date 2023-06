Após 16 anos, Geraldo Luís deixa a Record TV

O apresentador Geraldo Luís, de 52 anos, não faz mais parte do quadro de funcionários da Record TV. Ele esteve na emissora durante 16 anos e o anúncio da saída foi enviado à imprensa nesta quarta-feira (31).



Na nota, de acordo com o comunicado recebido pelo colunista Leo Dias, do site Metrópoles, a emissora revelou que a saída de Geraldo foi um acordo mútuo e agradeceu pelos 16 anos do apresentador à frente da empresa.