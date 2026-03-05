MUNDO

Após 6 anos fechados, túneis da maior pirâmide do mundo serão reabertos

Passagens de mais de 800 metros permitem observar sistemas de drenagem e paredes com mais de 1.500 anos



Agência Correio

Helena Merencio

Publicado em 5 de março de 2026 às 16:00

A obra é considerada uma das representações pictóricas mais importantes da Mesoamérica Crédito: Diego Delso/Wikimedia Commons

Os túneis que percorrem o interior da Grande Pirâmide de Cholula, localizada no estado de Puebla, no México, devem voltar a receber visitantes em março. O acesso às passagens subterrâneas foi suspenso em 2020, no início da pandemia.

Segundo o Instituto Nacional de Antropologia e História (INAH), a reabertura está prevista para os próximos dias.

Reconhecida como a maior pirâmide do mundo em volume, a construção possui cerca de 450 metros de lado.

A base é aproximadamente quatro vezes maior que a da Pirâmide de Gizé, no Egito, embora a estrutura mexicana não tenha a mesma altura.

Construção que atravessou séculos

O tamanho da pirâmide está ligado à forma como ela foi erguida ao longo do tempo. A construção não corresponde a uma única obra, mas ao acúmulo de sete pirâmides edificadas em períodos diferentes.

As primeiras etapas começaram por volta de 300 a.C., enquanto as últimas intervenções ocorreram até cerca de 900 d.C.

Povos que ocuparam a região em épocas distintas acrescentaram novas estruturas sobre as anteriores, prática registrada entre grupos que vão dos olmecas aos toltecas.

Com o passar dos séculos e o abandono do local, a construção acabou sendo coberta por terra e vegetação, adquirindo a aparência de uma colina natural.

Quando os espanhóis chegaram à região em 1519, o lugar já tinha esse aspecto e os habitantes locais a chamavam de Tlachihualtépetl, expressão que significa “colina feita pelo homem”.

No fim do século XVI, uma igreja foi erguida no ponto mais alto da estrutura. O Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, inaugurado em 1594, permanece no local até hoje.

Túneis revelam interior da pirâmide

A exploração do interior da pirâmide começou apenas na década de 1930. Naquele período, arqueólogos iniciaram escavações para estudar a estrutura sem interferir na igreja construída no topo.

Esse trabalho levou à criação de uma rede de túneis que atualmente ultrapassa 800 metros de extensão.

Ao caminhar por essas galerias, os visitantes conseguem observar como a pirâmide foi ampliada em diferentes fases históricas. Já no interior, a temperatura costuma ser mais baixa do que do lado de fora.

As passagens são estreitas, com cerca de 1,2 metro de largura, e apresentam tetos baixos em vários trechos.

Durante o percurso aparecem paredes feitas de adobe e palha que resistiram ao tempo e ainda conservam marcas deixadas por quem participou da construção.

Também podem ser vistos painéis decorativos com mais de 1.500 anos e sistemas de drenagem desenvolvidos pelos antigos habitantes da região.

Mural dos Bebedores é um dos principais achados

Entre as descobertas mais conhecidas está o chamado Mural dos Bebedores. A pintura possui cerca de 60 metros de comprimento e mostra diversas figuras reunidas em um banquete, consumindo uma bebida que se acredita ser pulque.

A obra é considerada uma das representações pictóricas mais importantes da Mesoamérica.



Reabertura após período de manutenção

O período em que os túneis permaneceram fechados foi utilizado para trabalhos de conservação e manutenção.

Foram instalados novos sistemas de iluminação, além de códigos QR com informações históricas e modelos virtuais para consulta dos visitantes.

Toda a área também recebeu câmeras de vigilância e passará a operar com controle mais rigoroso de acesso, com horários definidos e grupos menores.