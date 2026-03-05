Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após 6 anos fechados, túneis da maior pirâmide do mundo serão reabertos

Passagens de mais de 800 metros permitem observar sistemas de drenagem e paredes com mais de 1.500 anos

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Helena Merencio

  • Agência Correio

  • Helena Merencio

Publicado em 5 de março de 2026 às 16:00

A obra é considerada uma das representações pictóricas mais importantes da Mesoamérica
A obra é considerada uma das representações pictóricas mais importantes da Mesoamérica Crédito: Diego Delso/Wikimedia Commons

Os túneis que percorrem o interior da Grande Pirâmide de Cholula, localizada no estado de Puebla, no México, devem voltar a receber visitantes em março. O acesso às passagens subterrâneas foi suspenso em 2020, no início da pandemia.

Segundo o Instituto Nacional de Antropologia e História (INAH), a reabertura está prevista para os próximos dias.

México - viagem e turismo

1ª. Isla Pasion (Cozumel, México) por Tripadvisor
Descoberta no México: um portal para a vida alienígena na Terra? por Imagem gerada por IA
Escultura de Frida Kahlo e Diego Rivera no parque Frida Kahlo no distrito de Coyoacan, na Cidade do México por Shutterstock
Caveiras expostas na Fundação Histórica da Cidade do México, em celebração ao Dia dos Mortos. por Yuri Cortez/AFP
O monumento de "Diana La Cazadora" na Cidade do México. por YURI CORTEZ/AFP
A maquiagem da La Catrina, caveira estilizada que representa a morte, invade as ruas da cidade do México na semana de comemoração do Dia dos Mortos que acontece oficialmente no dia 02 de Novembro. por Ronaldo Schemidt/AFP
Famílias decoram os túmulos de seus entes queridos durante a celebração de Todos os Santos, em San Antonio Tecomitl, no México. por Pedro Pardo/AFP
Autódromo Hermanos Rodríguez, casa do GP do México de F1 por Divulgação
Praça El Zocalo já ambientada para o dia dos mortos na cidade do México. por Yuri Cortez/AFP
Fantasia de "Catrina", a caveira símbolo do dia dos mortos mexicano na Avenida Reforma, na cidade do México, no desfile preparatórios para o dia de finados. por RODRIGO ARANGUA / AFP
O vulcão Popocatepetl expele cinza e fumaça e está localizado a cerca de 55 km da cidade do México. por RODRIGO ARANGUA / AFP
Parte do muro da fronteira EUA-México é vista de Tijuana, no estado de Baja California, México. por GUILLERMO ARIAS/AFP
1 de 12
1ª. Isla Pasion (Cozumel, México) por Tripadvisor

Reconhecida como a maior pirâmide do mundo em volume, a construção possui cerca de 450 metros de lado.

A base é aproximadamente quatro vezes maior que a da Pirâmide de Gizé, no Egito, embora a estrutura mexicana não tenha a mesma altura.

Construção que atravessou séculos

O tamanho da pirâmide está ligado à forma como ela foi erguida ao longo do tempo. A construção não corresponde a uma única obra, mas ao acúmulo de sete pirâmides edificadas em períodos diferentes.

As primeiras etapas começaram por volta de 300 a.C., enquanto as últimas intervenções ocorreram até cerca de 900 d.C.

Povos que ocuparam a região em épocas distintas acrescentaram novas estruturas sobre as anteriores, prática registrada entre grupos que vão dos olmecas aos toltecas.

Com o passar dos séculos e o abandono do local, a construção acabou sendo coberta por terra e vegetação, adquirindo a aparência de uma colina natural.

Quando os espanhóis chegaram à região em 1519, o lugar já tinha esse aspecto e os habitantes locais a chamavam de Tlachihualtépetl, expressão que significa “colina feita pelo homem”.

No fim do século XVI, uma igreja foi erguida no ponto mais alto da estrutura. O Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, inaugurado em 1594, permanece no local até hoje.

Túneis revelam interior da pirâmide

A exploração do interior da pirâmide começou apenas na década de 1930. Naquele período, arqueólogos iniciaram escavações para estudar a estrutura sem interferir na igreja construída no topo.

Esse trabalho levou à criação de uma rede de túneis que atualmente ultrapassa 800 metros de extensão.

Ao caminhar por essas galerias, os visitantes conseguem observar como a pirâmide foi ampliada em diferentes fases históricas. Já no interior, a temperatura costuma ser mais baixa do que do lado de fora.

As passagens são estreitas, com cerca de 1,2 metro de largura, e apresentam tetos baixos em vários trechos.

Durante o percurso aparecem paredes feitas de adobe e palha que resistiram ao tempo e ainda conservam marcas deixadas por quem participou da construção.

Também podem ser vistos painéis decorativos com mais de 1.500 anos e sistemas de drenagem desenvolvidos pelos antigos habitantes da região.

Mural dos Bebedores é um dos principais achados

Entre as descobertas mais conhecidas está o chamado Mural dos Bebedores. A pintura possui cerca de 60 metros de comprimento e mostra diversas figuras reunidas em um banquete, consumindo uma bebida que se acredita ser pulque.

A obra é considerada uma das representações pictóricas mais importantes da Mesoamérica.

Reabertura após período de manutenção

O período em que os túneis permaneceram fechados foi utilizado para trabalhos de conservação e manutenção.

Foram instalados novos sistemas de iluminação, além de códigos QR com informações históricas e modelos virtuais para consulta dos visitantes.

Toda a área também recebeu câmeras de vigilância e passará a operar com controle mais rigoroso de acesso, com horários definidos e grupos menores.

Autoridades locais e o INAH indicam que a reabertura pode ocorrer nos primeiros dias de março, período que coincide com o Equinócio da Primavera, uma das datas mais importantes em Cholula. No entanto, a confirmação oficial da data ainda não foi divulgada.

Tags:

Turismo

Mais recentes

Imagem - Rabada de Babu Santana faz sucesso no BBB 26; aprenda 5 receitas para fazer em casa

Rabada de Babu Santana faz sucesso no BBB 26; aprenda 5 receitas para fazer em casa
Imagem - Ator de ‘Terra Nostra’ sobrevive após passar por 72 cirurgias; relembre o caso

Ator de ‘Terra Nostra’ sobrevive após passar por 72 cirurgias; relembre o caso
Imagem - Babu expulso? Brother esconde comida para Ana Paula ficar sem comer e web pede intervenção da Globo

Babu expulso? Brother esconde comida para Ana Paula ficar sem comer e web pede intervenção da Globo

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta quinta (5 de março): chegou a hora de mudar o que já não funciona
01

Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta quinta (5 de março): chegou a hora de mudar o que já não funciona

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos
02

Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil
03

Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil

Imagem - Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D
04

Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D