SURPREENDENTE

Após ações judiciais, ator Rafael Cardoso aparece irreconhecível e choca; veja

Ator vive de maneira tranquila em sítio

Felipe Sena

Publicado em 7 de abril de 2026 às 19:55

Rafael Cardoso surpreendeu fãs Crédito: Camila Maia | TV Globo

A última aparição do ator Rafael Cardoso na TV foi na novela “Terra e Paixão”, em 2023, quando deu vida ao médico Evandro, após ter enfrentado alguns processos judiciais. Depois de ficar um tempo longe dos holofotes, o ator voltou a ser assunto nas redes sociais nesta terça-feira (7).

O ator publicou uma foto que rapidamente viralizou nas redes sociais. Aos 40 anos, Rafael apareceu sem camisa, exibindo o físico musculoso, resultado de uma rotina intensa de treinos em academia de alta performance.

Rafael Cardoso 1 de 8

Em janeiro deste ano, o ator fez uma publicação em que mostrava seu antes e depois. Na foto anterior, Rafael estava com o índice de gordura corporal alto e pouca definição, fruto de uma rotina desregulada e alimentação não prioritariamente saudável. Em seguida, Rafael já aparece ‘no shape’ e extremamente definido.

“Perseverança não é insistir cegamente. É continuar mesmo quando ninguém aplaude, quando o resultado ainda não apareceu e quando a dúvida tenta te convencer de que parar seria mais confortável”, diz um trecho da legenda escrita pelo ator.

Ator apareceu extremamente musculoso nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

O resultado também vem de uma rotina mais tranquila. Longe da carreira do mundo artístico, Rafael optou por uma rotina mais tranquila em seu sítio em Cachoeiras de Macacu, no interior do Rio de Janeiro, onde vive com a esposa, a psicóloga Carol Ferraz, e a filha mais nova do casal, Helena, nascida em 2023. Lá, ele pratica esportes ao ar livre e se dedica a saúde física e mental em meio à natureza.

Em dezembro de 2022, o ator se separou da atriz Mariana Bridi, com quem teve dois filhos, Aurora, de 11 anos, e Valentim, de 8. Desde então, se tornou mais reservado, evitando eventos públicos e priorizando a rotina em família.

Processos judiciais

O ator Rafael Cardoso enfrentou vários processos judiciais entre 2023 e 2026, incluindo condenação por agressão a um gerente de bar, processo por violência psicológica e patrimonial movido pela ex-sogra, Sônia Bridi, além de uma ação de vizinhança por acúmulo de lixo orgânico, que foi extinta após a autora faltar à audiência.