Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após ações judiciais, ator Rafael Cardoso aparece irreconhecível e choca; veja

Ator vive de maneira tranquila em sítio

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de abril de 2026 às 19:55

Rafael Cardoso surpreendeu fãs
Rafael Cardoso surpreendeu fãs Crédito: Camila Maia | TV Globo

A última aparição do ator Rafael Cardoso na TV foi na novela “Terra e Paixão”, em 2023, quando deu vida ao médico Evandro, após ter enfrentado alguns processos judiciais. Depois de ficar um tempo longe dos holofotes, o ator voltou a ser assunto nas redes sociais nesta terça-feira (7).

O ator publicou uma foto que rapidamente viralizou nas redes sociais. Aos 40 anos, Rafael apareceu sem camisa, exibindo o físico musculoso, resultado de uma rotina intensa de treinos em academia de alta performance.

Rafael Cardoso

Rafael Cardoso por Divulgação
Rafael Cardoso após harmonização por Reprodução / Redes Sociais
Rafael Cardoso antes e depois por Reprodução / Redes Sociais
Rafael Cardoso e filhos por Redes sociais
Rafael Cardoso e os filhos por Reprodução/Instagram
Rafael Cardoso mostra o antes e o depois após harmonização facial por Reprodução/Instagram
Rafael Cardoso por Divulgação
'Ela invadiu minha casa': Rafael Cardoso expõe briga com ex e diz que está sem ver os filhos há meses por Reprodução/Redes Sociais
1 de 8
Rafael Cardoso por Divulgação

Leia mais

Imagem - Entenda o que pode ter causado o AVC sofrido por Mico Freitas, esposo de Kelly Key

Entenda o que pode ter causado o AVC sofrido por Mico Freitas, esposo de Kelly Key

Imagem - Irmão de Zé Felipe relembra namoro do cantor com Ana Castela: ‘Saudades’

Irmão de Zé Felipe relembra namoro do cantor com Ana Castela: ‘Saudades’

Imagem - Munik Nunes revela motivo do rompimento da amizade com Ana Paula Renault: ‘Não esperava’

Munik Nunes revela motivo do rompimento da amizade com Ana Paula Renault: ‘Não esperava’

Em janeiro deste ano, o ator fez uma publicação em que mostrava seu antes e depois. Na foto anterior, Rafael estava com o índice de gordura corporal alto e pouca definição, fruto de uma rotina desregulada e alimentação não prioritariamente saudável. Em seguida, Rafael já aparece ‘no shape’ e extremamente definido.

“Perseverança não é insistir cegamente. É continuar mesmo quando ninguém aplaude, quando o resultado ainda não apareceu e quando a dúvida tenta te convencer de que parar seria mais confortável”, diz um trecho da legenda escrita pelo ator.

Ator apareceu extremamente musculoso nas redes sociais
Ator apareceu extremamente musculoso nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

O resultado também vem de uma rotina mais tranquila. Longe da carreira do mundo artístico, Rafael optou por uma rotina mais tranquila em seu sítio em Cachoeiras de Macacu, no interior do Rio de Janeiro, onde vive com a esposa, a psicóloga Carol Ferraz, e a filha mais nova do casal, Helena, nascida em 2023. Lá, ele pratica esportes ao ar livre e se dedica a saúde física e mental em meio à natureza.

Em dezembro de 2022, o ator se separou da atriz Mariana Bridi, com quem teve dois filhos, Aurora, de 11 anos, e Valentim, de 8. Desde então, se tornou mais reservado, evitando eventos públicos e priorizando a rotina em família.

Processos judiciais

O ator Rafael Cardoso enfrentou vários processos judiciais entre 2023 e 2026, incluindo condenação por agressão a um gerente de bar, processo por violência psicológica e patrimonial movido pela ex-sogra, Sônia Bridi, além de uma ação de vizinhança por acúmulo de lixo orgânico, que foi extinta após a autora faltar à audiência.

Entre 2023 e 2025, Rafael foi condenado a pagar R$ 25 mil de indenização por agredir um gerente de restaurante no Rio de Janeiro. O ator também teve uma ação envolvendo a vizinhança. A atriz Katia D’Angelo processou Rafael pedindo R$ 30 mil de indenização por danos materiais e mau cheiro. O ator registrou queixa-crime contra a atriz Katia D’Angelo, alegando que ela estaria perturbando o sossego e distorcendo fatos.

Tags:

Rafael Cardoso

Mais recentes

Imagem - Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo

Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo
Imagem - Doença falsa engana ChatGPT, Gemini e até revista científica

Doença falsa engana ChatGPT, Gemini e até revista científica
Imagem - A conta chegou: Aquário e mais 2 signos precisam fazer um 'detox' de hábitos para não fragilizar a saúde até o final de abril

A conta chegou: Aquário e mais 2 signos precisam fazer um 'detox' de hábitos para não fragilizar a saúde até o final de abril