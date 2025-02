DRAMÁTICA?

Após boatos do fim do noivado, Maraisa é internada e diz que diagnóstico é 'coração partido'

Sertaneja usou suas redes sociais para compartilhar momentos no hospital

Anna Luiza Santos

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 18:46

Maraisa no hospital Crédito: Reprodução

A cantora Maraisa usou suas redes sociais nesta terça-feira (25) para gerar mais burburinhos sobre o término do noivado com o empresário Fernando Mocó. Agora, a sertaneja surgiu internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia, e afirmou que seu diagnóstico é "coração partido". >

Via Stories do Instagram, Maraisa surgiu tomando medicação na veia, sob acompanhamento da sua mãe. O registro foi publicado após ela parar de seguir o noivo nas redes, apagar todas as fotos publicadas e mandar indireta no X, antigo Twitter, falando "O tal do moleque nunca vai ser homem".>

"O resort hoje tá diferente, né?", perguntou Maraisa para a mãe enquanto filmava o Story. "Deus me livre desse resort seu", respondeu a mãe. "Eu acho que minha mãe e meu pai mandaram me prender aqui de propósito, porque eu queria sair do Brasil e é muito caro", brincou a famosa. >