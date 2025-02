CRISE NA AMIZADE

Após comentário maldoso, Taylor Swift deixa Blake Lively de fora de suíte luxuosa do Super Bowl

Atriz está travando um processo judicial e nome de Taylor é citado em documentos

A amizade entre a cantora Taylor Swift e a atriz Blake Lively está estremecida. De acordo com o portal americano TMZ, Taylor teria deixado Blake de fora da lista de convidados para sua suíte do Super Bowl. A diva pop adolescente reserva esse espaço para acompanhar o jogador de futebol americano Travis Kelce, seu namorado, enquanto ele luta por mais um título para o Kansas City Chiefs no campeonato.>