Após críticas, Simaria mostra rotina de treino e impressiona com mudança

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Felipe Sena
Publicado em 15 de abril de 2026 às 19:03
Nos últimos meses a cantora Simaria sofreu críticas por causa da aparência, após aparecer com inchaço no rosto, o que levantou preocupações sobre a saúde da artista, mas o motivo não foi revelado. Simaria retornou às redes sociais após sua mais recente aparição, em uma gravação com Chitãozinho & Xororó, o que rendeu críticas nas redes sociais.
A reação negativa dos internautas rendeu uma defesa pública da cantora Gabi Melim. “Parem de falar da aparência dos outros, isso não é opinião, é violência disfarçada. Só mostra falta de empatia de vocês. Enquanto você comenta, alguém pode estar se quebrando por dentro. Parem. Isso adoece”, pediu.
Simaria
Afastada dos palcos há quase 4 anos, a cantora compartilhou nesta semana um pouco de sua rotina de treinos com os fãs e seguidores. Em uma imagem publicada, Simaria realiza uma série de agachamentos. Simaria optou por um look fitness de top preto ajustado com alças finas e calça de moletom clara larga e com a cintura alta.
Simone e Simaria