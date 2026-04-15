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Após críticas, Simaria mostra rotina de treino e impressiona com mudança

Cantora foi criticada após aparecer inchada

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de abril de 2026 às 19:03

Simaria decidiu continuar com estilo de vida saudável
Simaria decidiu continuar com estilo de vida saudável Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Nos últimos meses a cantora Simaria sofreu críticas por causa da aparência, após aparecer com inchaço no rosto, o que levantou preocupações sobre a saúde da artista, mas o motivo não foi revelado. Simaria retornou às redes sociais após sua mais recente aparição, em uma gravação com Chitãozinho & Xororó, o que rendeu críticas nas redes sociais.

A reação negativa dos internautas rendeu uma defesa pública da cantora Gabi Melim. “Parem de falar da aparência dos outros, isso não é opinião, é violência disfarçada. Só mostra falta de empatia de vocês. Enquanto você comenta, alguém pode estar se quebrando por dentro. Parem. Isso adoece”, pediu.

Simaria

Simaria realizando treino na academia por Reprodução | Redes Sociais
Simaria realizando treino na academia por Reprodução | Redes Sociais
Simaria realizando treino na academia por Reprodução | Redes Sociais
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Simaria realizando treino na academia por Reprodução | Redes Sociais

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Afastada dos palcos há quase 4 anos, a cantora compartilhou nesta semana um pouco de sua rotina de treinos com os fãs e seguidores. Em uma imagem publicada, Simaria realiza uma série de agachamentos. Simaria optou por um look fitness de top preto ajustado com alças finas e calça de moletom clara larga e com a cintura alta.

Simone e Simaria

Simone e Simaria por Reprodução
Simone e Simaria por Reprodução
Simone e Simaria por Reprodução
Simone e Simaria por Reprodução
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