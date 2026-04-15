TRANFORMAÇÃO

Após críticas, Simaria mostra rotina de treino e impressiona com mudança

Cantora foi criticada após aparecer inchada

Felipe Sena

Publicado em 15 de abril de 2026 às 19:03

Simaria decidiu continuar com estilo de vida saudável Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Nos últimos meses a cantora Simaria sofreu críticas por causa da aparência, após aparecer com inchaço no rosto, o que levantou preocupações sobre a saúde da artista, mas o motivo não foi revelado. Simaria retornou às redes sociais após sua mais recente aparição, em uma gravação com Chitãozinho & Xororó, o que rendeu críticas nas redes sociais.

A reação negativa dos internautas rendeu uma defesa pública da cantora Gabi Melim. “Parem de falar da aparência dos outros, isso não é opinião, é violência disfarçada. Só mostra falta de empatia de vocês. Enquanto você comenta, alguém pode estar se quebrando por dentro. Parem. Isso adoece”, pediu.

Simaria 1 de 3

Afastada dos palcos há quase 4 anos, a cantora compartilhou nesta semana um pouco de sua rotina de treinos com os fãs e seguidores. Em uma imagem publicada, Simaria realiza uma série de agachamentos. Simaria optou por um look fitness de top preto ajustado com alças finas e calça de moletom clara larga e com a cintura alta.