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Que horas começa o BBB 26 hoje? Reality tem festa do pijama, cápsula do tempo e mensagem especial

Reality show começa em horário diferente nesta quarta-feira (15)

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de abril de 2026 às 18:33

Tadeu Schmidt, apresentador do BBB 26
Tadeu Schmidt, apresentador do BBB 26 Crédito: Reprodução | TV Globo

O Big Brother Brasil 26 desta quarta-feira (15) começa mais tarde, às 23h45, depois do futebol do Palmeiras X Atlético-MG, na programação da TV Globo.

Nesta quarta, o programa ao vivo mostra os últimos acontecimentos na casa após a 15ª eliminação da temporada. A edição ainda exibe os desdobramentos da formação do 17ª Paredão e a repercussão entre os participantes na reta final do reality.

Pódio no Sincerão no BBB 26

Pódio no Sincerão: 1º Gabriela 2º Marciele 3º Jordana por Reprodução/TV Globo
Pódio no Sincerão: 1º lugar: Milena 2º lugar: Samira 3º lugar: Ana Paula Renault por Reprodução/TV Globo
Pódio no Sincerão: 1º lugar: Leandro 2º lugar: Juliano Floss 3º lugar: Milena por Reprodução/TV Globo
Pódio no Sincerão: 1º lugar: Ana Paula Renault 2º lugar: Milena 3º lugar: Juliano Floss por Reprodução/TV Globo
Pódio no Sincerão: 1º lugar: Juliano Floss 2º lugar: Ana Paula Renault 3º lugar: Milena por Reprodução/TV Globo
Pódio no Sincerão: 1º lugar: Samira 2º lugar: Milena 3º lugar: Ana Paula Renault por Reprodução/TV Globo
Pódio no Sincerão: 1º lugar: Marciele 2º lugar: Jordana 3º lugar: Gabriela por Reprodução/TV Globo
Pódio no Sincerão: 1º lugar: Jordana 2º lugar: Marciele 3º lugar: Gabriela por Reprodução/TV Globo
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Pódio no Sincerão: 1º Gabriela 2º Marciele 3º Jordana por Reprodução/TV Globo

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Nesta noite acontece a celebração especial para o top 5. A produção do programa organizou uma festa do pijama com uma cápsula do tempo interativa, que reúne momentos marcantes da edição.

Os participantes poderão rever trechos de shows, músicas e vídeos de festas anteriores. A noite também terá mensagens de artistas enviadas aos confinados.

Entre os nomes confirmados estão o DJ francês Bob Sinclar, que enviou recado para Ana Paula Renault, e Christian Chávez, do grupo RBD, que deixou mensagem para Milena. Cly G também participa com mensagem para Juliano Floss, enquanto Lazzo Matumbi envia recado para Leandro Boneco. Já a banda Kid Abelha preparou uma homenagem para Jordana.

Além das mensagens, os participantes terão um cardápio especial com pizza, sanduíches, pipoca e doces, seguindo o tema da festa.

Tags:

bbb 26 Tadeu Schmidt

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