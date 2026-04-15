REALITY

Que horas começa o BBB 26 hoje? Reality tem festa do pijama, cápsula do tempo e mensagem especial

Reality show começa em horário diferente nesta quarta-feira (15)

Felipe Sena

Publicado em 15 de abril de 2026 às 18:33

Tadeu Schmidt, apresentador do BBB 26 Crédito: Reprodução | TV Globo

O Big Brother Brasil 26 desta quarta-feira (15) começa mais tarde, às 23h45, depois do futebol do Palmeiras X Atlético-MG, na programação da TV Globo.

Nesta quarta, o programa ao vivo mostra os últimos acontecimentos na casa após a 15ª eliminação da temporada. A edição ainda exibe os desdobramentos da formação do 17ª Paredão e a repercussão entre os participantes na reta final do reality.

Pódio no Sincerão no BBB 26 1 de 8

Nesta noite acontece a celebração especial para o top 5. A produção do programa organizou uma festa do pijama com uma cápsula do tempo interativa, que reúne momentos marcantes da edição.

Os participantes poderão rever trechos de shows, músicas e vídeos de festas anteriores. A noite também terá mensagens de artistas enviadas aos confinados.

Entre os nomes confirmados estão o DJ francês Bob Sinclar, que enviou recado para Ana Paula Renault, e Christian Chávez, do grupo RBD, que deixou mensagem para Milena. Cly G também participa com mensagem para Juliano Floss, enquanto Lazzo Matumbi envia recado para Leandro Boneco. Já a banda Kid Abelha preparou uma homenagem para Jordana.