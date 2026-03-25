Após eliminação, mãe de Jonas detona BBB e aponta ‘máfia digital’

Marlene Verruck abriu o jogo sobre eliminação do filho

  • Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 25 de março de 2026 às 19:52

Jonas e Marlene Verruck
Jonas e Marlene Verruck Crédito: Reprodução | Instagram

Após um brother ser eliminado no Big Brother Brasil hoje em dia é muito diferente de anos atrás. Com as redes sociais, o tribunal do feed está de olho em cada publicação, cada comentário, cada clique e outros pormenores que perfilam o algoritmo.

Nesta terça-feira (24), Jonas Sulzbach foi eliminado do BBB 26, em meio a mutirões, polêmicas e muita discussão nas redes sociais, que não param mesmo após o famoso café da manhã com Ana Maria Braga.

Jonas Sulzbach na sessão "Gato Sem Vergonha" da extinta revista "Nova', em 2010 por Caio Mello/ Nova
Jonas Sulzbach na sessão “Gato Sem Vergonha” da extinta revista “Nova', em 2010 por Caio Mello/ Nova
Jonas Sulzbach fez um ensaio para o site Paparazzo em 2012 por Marcos Serra Lima/Site Paparazzo
Em entrevista ao programa Encontro, da TV Globo, nesta quarta-feira (25), a mãe do sister, Marlene Verruck abriu o jogo e não poupou críticas à forma como o paredão foi conduzido, além de elogiar a postura do filho.

“Então, ele tá com uma imagem linda aqui fora, ele realmente teve uma trajetória maravilhosa no Big Brother. Ele agradou muitas pessoas. Ele só saiu por uma máfia digital”, disse Marlene, segundo o portal TV Foco.

Marlene também explicou que foi “decepcionante” ver o filho sair do jogo. “Foi decepcionante ver ele sair porque ele estava no paredão com duas pessoas que são plantas e que não fizeram nada nesse Big Brother. Foi decepcionante. Aí você fica pensando: ‘Meu Deus, o que é isso, o que está acontecendo?”, disse Marlene.

Jonas Sulzbach se despediu do BBB 26 nesta terça-feira (24) após enfrentar um dos paredões mais disputados da temporada. O veterano levou a pior na votação contra Gabriela e Juliano Floss, em um resultado que pegou parte do público de surpresa.

O resultado oficial do paredão foi o seguinte: Jonas Sulzbach recebeu 53.48% dos votos, Gabriela ficou com 3.03% e Juliano Floss obteve 43,49%.

