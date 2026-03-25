TV

Sem rodeios, Jonas revela qual o beijo mais gostoso no BBB26

Eliminado do reality, modelo escolhe maior conexão dentro da casa

Fernanda Varela

Publicado em 25 de março de 2026 às 19:00

Jonas Sulzbach Crédito: Globo/Reprodução

Recém-eliminado do BBB26, Jonas Sulzbach abriu o jogo sobre os relacionamentos que viveu durante o confinamento e revelou qual foi o beijo mais marcante da sua participação no programa. A declaração foi feita em um vídeo divulgado nesta quarta-feira (25), nas redes oficiais do reality.

Durante uma dinâmica de perguntas rápidas, o modelo foi questionado sobre qual das sisters com quem se envolveu protagonizou o melhor momento. Entre Maxiane, Marciele e Jordana, ele não hesitou ao escolher a advogada como a conexão mais especial dentro da casa.

Jonas Sulzbach e Jordana se beijam no BBB 26 1 de 9

A resposta repercutiu rapidamente nas redes sociais, especialmente entre fãs que torciam por um possível casal. Logo após a revelação, Jonas reagiu com um sorriso discreto, gesto que chamou atenção do público e gerou comentários bem-humorados.

Ao longo do programa, o participante viveu diferentes aproximações, incluindo trocas de carinho com Maxiane e Marciele, além de momentos mais reservados com Jordana. Fora da casa, no entanto, ele já afirmou que não pretende dar continuidade a nenhum dos relacionamentos.

Em entrevista após a eliminação, Jonas explicou que os envolvimentos fizeram sentido dentro da dinâmica do jogo, mas que a vida fora do reality exige mais compatibilidade. Segundo ele, questões como rotina e diferenças pessoais influenciam na decisão.