Big Brother Brasil define apresentador para próxima edição; saiba quem é

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Felipe Sena
Publicado em 12 de maio de 2026 às 17:00
A TV Globo bateu o martelo sobre o apresentador da próxima edição do Big Brother Brasil. Conhecido pelos telespectadores, Tadeu Schmidt que apresentou o reality este ano deve continuar no comando da atração, e por um tempo.
De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, o jornalista renovou o contrato de licenciamento que tinha com a emissora, com prazo até final de 2027. Ele deve seguir no comando do BBB pelo menos até 2030.
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Segundo a coluna, a extensão contratual envolveu negociações complexas entre a Globo, a Endemol Shine e a Banijay Rights, empresas responsáveis pela distribuição global dos direitos do formato.
No próximo ano o BBB pode sofrer mudanças significativas. Uma delas é a manutenção dos grupos Pipoca (anônimos), Camarote (famosos) e Veteranos (ex-participantes). Além disso, a TV Globo estuda a redução na duração do confinamento dos participantes, passando de 100 para 84 dias.
Uma crítica do público que pode ser estudada pela emissora é a possibilidade de proibir que participantes ganhem a liderança duas vezes consecutivas.