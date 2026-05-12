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Faustão faz rara aparição ao lado da família e surpreende

Registro reúne o apresentador ao lado da esposa e dos filhos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de maio de 2026 às 16:30

Faustão e a família
Faustão e a família Crédito: Reprodução | Instagram

Uma rara aparição de Faustão repercutiu nas redes sociais no último domingo (10), Dia das Mães. Longe da TV por causa dos problemas de saúde enfrentados nos últimos anos, o apresentador apareceu ao lado do filho, João Silva, que hoje comanda o Programa do João, no SBT, da mãe, a jornalista e empresária Luciana Cardoso. O registro ainda reúne o caçula Rodrigo.

A publicação feita no Instagram por João Silva também traz vários registros com a mãe, em várias fases de sua vida, especialmente na infância, uma homenagem em referência ao Dia das Mães.

Faustão

Faustão por Reprodução
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
Faustão Silva reunido com os filhos e a esposa, Luciana Cardoso por Reprodução/TV Globo
Faustão Silva por Reprodução/TV Globo
Faustão por Reprodução
Faustão por Renato Pizzutto/Band
Faustão por Globo
Luciana Cardoso, a esposa de Faustão, celebrou o aniversário de 74 anos do apresentador por Reprodução/Redes Sociais
Faustão por Reprodução
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O apresentador Faustão por reprodução
Faustão por Band
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O apresentador Faustão também está no time dos diabéticos. Ele chegou a realizar uma cirurgia bariátrica para minimizar os efeitos da doença por Foto: divulgação
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Faustão por Reprodução

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“Mãe, o que seria de mim sem você? O que pouca gente sabe é que, por trás das minhas decisões e da minha estrada em busca do meu sonho, é você quem mais me ajuda tornar tudo isso possível. As ideias que inúmeras pessoas assistiram e guardam com carinho no coração vieram da sua cabeça. Eu te admiro tanto que vc nem imagina. Nesses últimos anos tão difíceis nas nossas vidas você foi sempre extremamente forte e nunca deixando a peteca cair! Te amo, mãe. Luciana Cardoso ❤️”, escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários da publicação, Luciana respondeu a homenagem do filho. “Te amo, meu amor! Você é um sonho de filho”.

Faustão é pai de três filhos. A primogênita Lara, que nasceu do relacionamento do apresentador com a artista plástica Magda Colares, com quem foi casado entre 1990 e 2000. Anos depois, o comunicador oficializou a união com Luciana Cardoso, mãe de João, de 22 anos, e Rodrigo, de 18.

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