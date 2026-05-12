CONFIRA REGISTRO

Faustão faz rara aparição ao lado da família e surpreende

Registro reúne o apresentador ao lado da esposa e dos filhos

Felipe Sena

Publicado em 12 de maio de 2026 às 16:30

Faustão e a família Crédito: Reprodução | Instagram

Uma rara aparição de Faustão repercutiu nas redes sociais no último domingo (10), Dia das Mães. Longe da TV por causa dos problemas de saúde enfrentados nos últimos anos, o apresentador apareceu ao lado do filho, João Silva, que hoje comanda o Programa do João, no SBT, da mãe, a jornalista e empresária Luciana Cardoso. O registro ainda reúne o caçula Rodrigo.

A publicação feita no Instagram por João Silva também traz vários registros com a mãe, em várias fases de sua vida, especialmente na infância, uma homenagem em referência ao Dia das Mães.

Faustão 1 de 19

“Mãe, o que seria de mim sem você? O que pouca gente sabe é que, por trás das minhas decisões e da minha estrada em busca do meu sonho, é você quem mais me ajuda tornar tudo isso possível. As ideias que inúmeras pessoas assistiram e guardam com carinho no coração vieram da sua cabeça. Eu te admiro tanto que vc nem imagina. Nesses últimos anos tão difíceis nas nossas vidas você foi sempre extremamente forte e nunca deixando a peteca cair! Te amo, mãe. Luciana Cardoso ❤️”, escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários da publicação, Luciana respondeu a homenagem do filho. “Te amo, meu amor! Você é um sonho de filho”.