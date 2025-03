FAMOSOS

Após 'imagens assustadoras' de Gene Hackman morto, polícia investigará lixo e geladeira do astro

A suspeita inicial era que ele e a esposa tinham morrido envenenados por monóxido de carbono, mas as autoridades descartaram a possibilidade

'Imagens assustadoras' da morte do astro Gene Hackman e da sua esposa, Betsy Arakawa, foram captadas por câmeras corporais de agentes policiais. As informações são do jornal britânico The Mirror. Segundo a publicação, as cenas serão divulgadas por autoridades responsáveis pela investigação do caso, para ajudar os investigadores a esclarecer fatos importantes sobre a morte do casal. >