SURPREENDENTE

Após perder mais de 40 quilos, Joice Hasselmann impressiona com antes e depois

Ex-deputada atua como influenciadora fitness e tem protocolo de emagrecimento

Felipe Sena

Publicado em 25 de março de 2026 às 18:25

Antes e depois de Joice Hasselmann Crédito: Reprodução (Luis Macedo/Câmara dos Deputados | Instagram)

Mudar o corpo e se sentir melhor com o espelho é o desejo de muitos. Joice Hasselmann, ex-política que atuou como deputada federal, mostrou que é possível emagrecer, através da mudança de estilo de vida.

Hoje influenciadora digital do ramo fitness, Joice, de 48 anos, usa as redes sociais como forma de incentivo, e impressionou com seu antes e depois surpreendente.

Joice Hasselmann 1 de 12

Aos 40 anos, Joice era muito diferente, e passou por um processo de transformação física. Em 2023, Joice fez uma publicação no perfil “Bem Estar com Joice”, no qual ela divulga informações sobre saúde e divulga seu programa de emagrecimento.

“Eu perdi 24kg. Venha se transformar na melhor versão de si mesma comigo”, escreveu Joice na época. Joice vem dando dicas de emagrecimento nas redes sociais desde que eliminou mais de 20kg com dieta, reeducação alimentar e exercícios físicos.

Segundo Joice, o protocolo tem várias fases. A primeira é focada na desintoxicação do corpo e eliminação rápida da gordura com receitas à base de caldo de ossos caseiro rico em colágeno. A ex-deputada também compartilha receitas para pessoas vegetarianas e veganas alcançarem seus objetivos.

O conteúdo da plataforma de Joice tem videoaulas, lives, acompanhamento através do Telegram, e-books com receitas e vídeos de Joice preparando os pratos passo a passo, para mostrar como o processo de emagrecimento pode ser prazeroso. Os profissionais de educação física ensinam exercícios para serem feitos em casa com o peso do próprio corpo, ou na academia.