INTIMIDADE

João Lucas choca ao revelar tentativa de sexo com Sasha em avião: 'Não deu certo'

Cantor abre o jogo sobre vida a dois e revela tentativas inusitadas com a esposa

Heider Sacramento

Publicado em 25 de março de 2026 às 20:00

João Lucas surpreende ao revelar detalhes da intimidade com Sasha Meneghel Crédito: Reprodução

João Lucas virou assunto nas redes sociais após falar abertamente sobre sua intimidade com Sasha Meneghel durante participação no programa Sobre Nós Dois, do GNT. Em tom descontraído, o cantor revelou que se sente mais à vontade para inovar na relação quando está viajando.

Questionado por Marcelo Adnet sobre o comportamento em viagens, o artista foi direto. “100%. Dá um negócio assim tipo: vou transar. E é legal porque em viagem você pode experimentar umas coisas diferentes”, contou, arrancando risadas no estúdio.

Durante a conversa, João Lucas ainda revelou que o casal já tentou viver uma experiência diferente durante um voo. “Vocês já tiveram isso no avião? Você quer transar no avião. Teve uma viagem que a gente tava num avião com um banheiro melhor, que a gente foi tentar fazer isso, mas não deu certo”, disse.

A declaração pegou Sasha de surpresa, que reagiu com bom humor ao perceber o nível de exposição. “Tá se expondo à toa”, brincou a estilista.

Sasha Meneghel e João Lucas 1 de 4

Apesar da leveza nas declarações, Sasha também destacou que o casal preza pelo conforto nos momentos íntimos. “A gente também tem um lado que a gente gosta de fazer num lugar limpinho”, comentou.

O episódio rapidamente viralizou e gerou comentários entre internautas, que destacaram a espontaneidade do casal. Muitos elogiaram a forma leve e sem tabus com que os dois abordam a vida pessoal.