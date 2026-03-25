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Arminda surta após prisão de Gerluce e perde estátua para rival em ‘Três Graças’

Vilã comemora captura da rival, mas vira o jogo contra si ao descobrir destino da escultura

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de março de 2026 às 19:30

Arminda perde o controle após descobrir destino da escultura em ‘Três Graças’ Crédito: Reprodução/TV Globo

Os próximos capítulos de Três Graças prometem uma virada explosiva para Arminda. Após a prisão de Gerluce, a vilã acredita que finalmente terá o controle da situação, mas acaba surpreendida por uma reviravolta que a deixa fora de si.

A sequência começa com Arminda recebendo uma ligação do delegado Jairo, que traz a notícia que ela aguardava: a responsável pelo roubo da escultura foi presa. Fiel ao seu estilo ácido, ela reage com ironia ao falar da rival. “A peniqueira, digo, a cuidadora da minha mãe? Veja só, não se pode confiar em mais ninguém mesmo”, dispara.

Animada com a captura de Gerluce, Arminda já projeta recuperar a obra roubada. No entanto, a expectativa dura pouco.

Ao questionar sobre o destino da escultura, a vilã recebe uma resposta que muda completamente o rumo da situação. Jairo revela que, após a conclusão do inquérito, a peça será devolvida ao verdadeiro dono: Rogério.

Arminda em Três Graças

Arminda em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Arminda em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Arminda em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Arminda em Três Graças por Reprodução/TV Globo
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Arminda em Três Graças por Reprodução/TV Globo

A revelação atinge Arminda em cheio. Sem acreditar no que ouve, ela perde o controle. “Rogério? Mas fui eu que denunciei o roubo!”, reage, revoltada.

O que Arminda não esperava é que sua própria denúncia acabaria favorecendo o ex-marido. Com a regularização da identidade civil de Rogério, ele recupera legalmente o direito sobre a escultura.

Na prática, a vilã arma o cenário da própria derrota. Ao tentar incriminar o rival, acaba garantindo que o objeto volte justamente para as mãos dele.

A sequência marca um dos momentos mais tensos da trama. Acuada e tomada pela raiva, Arminda se vê sem saída diante da decisão judicial e da perda simbólica da escultura.

A queda da personagem promete intensificar ainda mais o conflito com Rogério e abrir um novo capítulo na disputa que movimenta Três Graças.

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