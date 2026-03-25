ESTREIA DO LEÃO

AO VIVO: assista Vitória x Botafogo-PB pela Copa do Nordeste

Equipes se enfrentam no Barradão pela rodada de abertura do Nordestão

Vitória e Botafogo-PB se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 19h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2026. Em busca do pentacampeonato regional, o Leão da Barra chega embalado após vitória sobre o Mirassol pela Série A e mantém boa sequência como mandante. Enquanto o Belo inicia sua campanha na expectativa de um título inédito motivado pelo título do Campeonato Paraibano conquistado no último fim de semana.