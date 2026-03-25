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AO VIVO: assista Vitória x Botafogo-PB pela Copa do Nordeste

Equipes se enfrentam no Barradão pela rodada de abertura do Nordestão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 25 de março de 2026 às 19:28

Ronald será titular contra o Botafogo-PB
Ronald será titular contra o Botafogo-PB Crédito: Victor Ferreira/ECV

Vitória e Botafogo-PB se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 19h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2026. Em busca do pentacampeonato regional, o Leão da Barra chega embalado após vitória sobre o Mirassol pela Série A e mantém boa sequência como mandante. Enquanto o Belo inicia sua campanha na expectativa de um título inédito motivado pelo título do Campeonato Paraibano conquistado no último fim de semana. 

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Vitória Copa do Nordeste

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