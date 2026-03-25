LEÃO DEFINIDO

Vitória está escalado com time reserva para estreia na Copa do Nordeste contra o Botafogo-PB

Rubro-negro encara o Belo no Barradão

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de março de 2026 às 18:46

Contra o Botafogo-PB, Anderson Pato será titular com a camisa do Vitória pela primeira vez Crédito: Victor Ferreira/ECV

om time totalmente reserva, o Vitória está definido para encarar o Botafogo-PB logo mais, às 19h30, no Barradão, pela rodada de abertura da Copa do Nordeste. Como já havia sinalizado o técnico Jair Ventura, apesar de tratar a competição com respeito e ambição de título, o clube prioriza a disputa do Campeonato Brasileiro e evita levar seus principais jogadores ao limite físico. Por isso, a equipe entra em campo sem os titulares, que sequer foram relacionados.

Dessa forma, o Vitória vai a campo com: Gabriel; Edenilson, Neris, Luan Cândido e Jamerson; Zé Vitor e Pablo; Osvaldo, Diego Tarzia e Anderson Pato.

Entre os destaques da formação estão os reforços recém-chegados. O volante Zé Vitor fará sua estreia com a camisa rubro-negra, enquanto os atacantes Diego Tarzia e Anderson Pato ganham a primeira oportunidade como titulares.

No banco de reservas, o Vitória aposta na juventude, com vários atletas das categorias de base. Um dos nomes que chama atenção é o meia argentino Alejandro Almaraz, que pode fazer sua estreia como profissional.

Além dos titulares preservados, o técnico Jair Ventura também ganhou dois desfalques de última hora entre os jogadores que poderiam ser utilizados na partida. O atacante Renzo López e o zagueiro Riccieli, que deveriam receber minutos no confronto, foram vetados.

