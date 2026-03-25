ASTROLOGIA

Escute o seu corpo: Áries, Leão e Sagitário precisam desacelerar e cuidar da imunidade nesta quarta (25 de março)

Prenda a blindar sua saúde física e mental das oscilações do dia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de março de 2026 às 21:21

Signos e felicidade Crédito: Imagem criada por IA

Nesta quarta-feira, com a quadratura entre o Sol em Áries e a Lua Crescente em Câncer, o nosso sistema digestivo e a nossa retenção de líquidos viram os grandes termômetros do dia. Câncer rege o estômago e o peito, áreas clássicas que absorvem ansiedade como uma esponja. Se a pressa da rotina te atropelar, o seu corpo vai cobrar a conta do descanso no final da tarde.



Os signos de Áries, Leão e Sagitário precisam redobrar a atenção com a vitalidade e os excessos. O ariano deve vigiar para que o nervosismo não vire queimação gástrica; o leonino precisa de meditação para não drenar a energia psíquica; e o sagitariano deve apostar em um cardápio leve para auxiliar na regeneração celular e na eliminação de toxinas. O corpo está pedindo purificação e aterramento. Se sentir que o ritmo está acelerado demais, pare e respire.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

A recomendação astrológica e de bem-estar para hoje é simples: hidrate-se continuamente e vigie o consumo de sal e alimentos processados. Praticar atividades suaves que integrem mente e corpo, como ioga, alongamento ou uma caminhada leve ao ar livre, ajudará a dissipar o excesso de adrenalina acumulada. Não engula emoções desagradáveis ou palavras atravessadas na hora do almoço; o ambiente onde você come hoje é tão importante quanto o que está no seu prato.

