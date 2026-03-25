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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de março de 2026 às 21:21
Nesta quarta-feira, com a quadratura entre o Sol em Áries e a Lua Crescente em Câncer, o nosso sistema digestivo e a nossa retenção de líquidos viram os grandes termômetros do dia. Câncer rege o estômago e o peito, áreas clássicas que absorvem ansiedade como uma esponja. Se a pressa da rotina te atropelar, o seu corpo vai cobrar a conta do descanso no final da tarde.
Os signos de Áries, Leão e Sagitário precisam redobrar a atenção com a vitalidade e os excessos. O ariano deve vigiar para que o nervosismo não vire queimação gástrica; o leonino precisa de meditação para não drenar a energia psíquica; e o sagitariano deve apostar em um cardápio leve para auxiliar na regeneração celular e na eliminação de toxinas. O corpo está pedindo purificação e aterramento. Se sentir que o ritmo está acelerado demais, pare e respire.
O segredo que cada signo guarda e nunca conta
A recomendação astrológica e de bem-estar para hoje é simples: hidrate-se continuamente e vigie o consumo de sal e alimentos processados. Praticar atividades suaves que integrem mente e corpo, como ioga, alongamento ou uma caminhada leve ao ar livre, ajudará a dissipar o excesso de adrenalina acumulada. Não engula emoções desagradáveis ou palavras atravessadas na hora do almoço; o ambiente onde você come hoje é tão importante quanto o que está no seu prato.
Ao final do dia, presenteie-se com o recolhimento. Desligue as notificações do celular um pouco mais cedo e curta o silêncio da sua casa. O sono de hoje será restaurador se você conseguir desacelerar a tempo. Cuidar da sua máquina física não é um luxo opcional, é a base para que você consiga dar conta das vitórias que o ano astrológico está trazendo.