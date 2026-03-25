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Escute o seu corpo: Áries, Leão e Sagitário precisam desacelerar e cuidar da imunidade nesta quarta (25 de março)

Prenda a blindar sua saúde física e mental das oscilações do dia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de março de 2026 às 21:21

Signos e felicidade
Signos e felicidade Crédito: Imagem criada por IA

Nesta quarta-feira, com a quadratura entre o Sol em Áries e a Lua Crescente em Câncer, o nosso sistema digestivo e a nossa retenção de líquidos viram os grandes termômetros do dia. Câncer rege o estômago e o peito, áreas clássicas que absorvem ansiedade como uma esponja. Se a pressa da rotina te atropelar, o seu corpo vai cobrar a conta do descanso no final da tarde.

Os signos de Áries, Leão e Sagitário precisam redobrar a atenção com a vitalidade e os excessos. O ariano deve vigiar para que o nervosismo não vire queimação gástrica; o leonino precisa de meditação para não drenar a energia psíquica; e o sagitariano deve apostar em um cardápio leve para auxiliar na regeneração celular e na eliminação de toxinas. O corpo está pedindo purificação e aterramento. Se sentir que o ritmo está acelerado demais, pare e respire.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
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Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

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A recomendação astrológica e de bem-estar para hoje é simples: hidrate-se continuamente e vigie o consumo de sal e alimentos processados. Praticar atividades suaves que integrem mente e corpo, como ioga, alongamento ou uma caminhada leve ao ar livre, ajudará a dissipar o excesso de adrenalina acumulada. Não engula emoções desagradáveis ou palavras atravessadas na hora do almoço; o ambiente onde você come hoje é tão importante quanto o que está no seu prato.

Ao final do dia, presenteie-se com o recolhimento. Desligue as notificações do celular um pouco mais cedo e curta o silêncio da sua casa. O sono de hoje será restaurador se você conseguir desacelerar a tempo. Cuidar da sua máquina física não é um luxo opcional, é a base para que você consiga dar conta das vitórias que o ano astrológico está trazendo. 

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