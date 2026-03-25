TURNÊ INTERNACIONAL

Pedro Sampaio anuncia novas datas da ‘Brazilian Chaos Tour’ após shows esgotados

Turnê internacional cresce com apresentações na Europa e no México após alta demanda do público

Heider Sacramento

Publicado em 25 de março de 2026 às 21:00

Pedro Sampaio amplia turnê internacional com novas datas na Europa e no México Crédito: Divulgação

Pedro Sampaio segue ampliando sua presença fora do Brasil. Após uma sequência de shows esgotados com meses de antecedência, o DJ e produtor anunciou novas datas da Brazilian Chaos Tour, reforçando o sucesso da turnê internacional.

Cidades como Boston, Barcelona, com duas apresentações, Madrid, Dublin e Londres já tiveram ingressos completamente vendidos, evidenciando a força do artista no exterior. Em outras praças, como Los Angeles, Orlando e Atlanta, restam apenas os últimos ingressos.

Agora, a turnê ganha novos destinos e amplia ainda mais seu alcance global. Pedro Sampaio confirmou shows em Zurique, na Suíça, Berlim, na Alemanha, Amsterdã, na Holanda, e Rosarito, no México.

A expansão marca um novo momento da carreira do artista, que vem consolidando o funk brasileiro em palcos internacionais e conquistando novos públicos.

Pedro Sampaio 1 de 10

Entre os novos compromissos, a participação no Baja Beach Fest, no México, chama atenção. O evento é considerado um dos maiores festivais de música latina do mundo e reúne grandes nomes da cena global.

A presença de Pedro no line-up reforça sua inserção no mercado latino e amplia sua visibilidade fora do país.