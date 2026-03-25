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Silvia Abravanel entra na política e se filia a partido para disputar vaga de deputada federal

Apresentadora do SBT vai concorrer em São Paulo nas eleições de 2026 e segue tradição política da família

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de março de 2026 às 20:30

Silvia Abravanel
Silvia Abravanel se filia a partido e anuncia candidatura a deputada federal Crédito: Reprodução

Silvia Abravanel vai disputar as eleições de 2026. A apresentadora do SBT oficializou sua filiação ao Partido Social Democrático (PSD) e deve concorrer a uma vaga como deputada federal pelo estado de São Paulo.

A decisão marca uma mudança importante na trajetória da filha de Silvio Santos, que soma mais de duas décadas de carreira na televisão e agora se prepara para entrar na vida pública.

A filiação de Silvia acontece em meio a um movimento dos partidos de ampliar suas chapas com nomes de grande visibilidade. A estratégia busca atrair votos com figuras conhecidas do público, especialmente em estados como São Paulo.

Silvia Abravanel

Silvia Abravanel por Reprodução
Silvia Abravanel por Reprodução
Silvia Abravanel por Reprodução
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Gustavo Moura e Silvia Abravanel por Reprodução / Redes Sociais
Silvia Abravanel por Divulgação
Silvio Santos e Silvia Abravanel por Redes sociais
Silvia Abravanel revela rejeição de Silvio sobre faculdade por SBT
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Silvia Abravanel por Reprodução

Conhecida por comandar o programa infantil Sábado Animado, a apresentadora construiu uma carreira voltada ao entretenimento e ao público familiar, com forte presença na TV aberta.

A entrada de Silvia na política também resgata um capítulo da história da família Abravanel. Silvio Santos chegou a se candidatar à Presidência da República em 1989, em uma campanha que ganhou força rapidamente, mas acabou sendo barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Agora, décadas depois, a filha do comunicador tenta trilhar seu próprio caminho nas urnas.

A eleição está marcada para outubro de 2026, quando Silvia Abravanel buscará uma cadeira na Câmara dos Deputados. A apresentadora ainda não detalhou propostas ou diretrizes, mas a movimentação já repercute nas redes sociais e entre fãs.

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