NOVA FASE

Silvia Abravanel entra na política e se filia a partido para disputar vaga de deputada federal

Apresentadora do SBT vai concorrer em São Paulo nas eleições de 2026 e segue tradição política da família

Heider Sacramento

Publicado em 25 de março de 2026 às 20:30

Silvia Abravanel se filia a partido e anuncia candidatura a deputada federal Crédito: Reprodução

Silvia Abravanel vai disputar as eleições de 2026. A apresentadora do SBT oficializou sua filiação ao Partido Social Democrático (PSD) e deve concorrer a uma vaga como deputada federal pelo estado de São Paulo.

A decisão marca uma mudança importante na trajetória da filha de Silvio Santos, que soma mais de duas décadas de carreira na televisão e agora se prepara para entrar na vida pública.

A filiação de Silvia acontece em meio a um movimento dos partidos de ampliar suas chapas com nomes de grande visibilidade. A estratégia busca atrair votos com figuras conhecidas do público, especialmente em estados como São Paulo.

Silvia Abravanel 1 de 8

Conhecida por comandar o programa infantil Sábado Animado, a apresentadora construiu uma carreira voltada ao entretenimento e ao público familiar, com forte presença na TV aberta.

A entrada de Silvia na política também resgata um capítulo da história da família Abravanel. Silvio Santos chegou a se candidatar à Presidência da República em 1989, em uma campanha que ganhou força rapidamente, mas acabou sendo barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Agora, décadas depois, a filha do comunicador tenta trilhar seu próprio caminho nas urnas.