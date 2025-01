RECOMEÇO

Após ser atacada por pitbulls e perder braço, escritora Roseana Murray aparece usando prótese biônica

Ataque aconteceu em abril de 2024

Nesta sexta-feira (24), a escritora Roseana Murray reativou as redes sociais para compartilhar um momento sensível com seus seguidores. Após perder seu braço direito em um ataque de três pitbulls, em abril de 2024, agora Roseana passou a usar prótese biônica e até deu um nome especial. >

A escritora contou que nomeou o braço biônico de "Blue", em homenagem a um cavalo que foi de sua família. No post, ela enfatiza que ainda está na fase de adaptação da prótese. "A adaptação é ou parece ser muito difícil. Outro grande aprendizado", diz. >

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a prefeitura de Saquarema e o governo do estado fornecessem o braço biônico para Murray. A prótese custa R$ 894 mil e vai substituir o membro que a escritora perdeu no ataque. >