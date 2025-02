PERRENGUE

Após ter mansão alagada, Simone Mendes mostra carros amassados por granizo: 'Prejuízo do tamanho do Brasil'

Cantora compartilhou desastre através do seu perfil do Instagram

As fortes chuvas em São Paulo nesta semana tem causado dor de cabeça para a cantora Simone Mendes. Após ter sua casa alagada, agora a sertaneja descobriu que o granizo destruiu também os seus carros de luxo na garagem e compartilhou com seus seguidores do Instagram o perrengue. >