Aprenda a remover adesivos e resto de colas de potes novos

Agência Correio
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 14:00
Organizar a casa com potes novos traz uma satisfação enorme, exceto quando as etiquetas insistem em grudar. Aqueles restos de cola parecem impossíveis de limpar sem danificar o brilho natural do vidro ou do metal. Por isso, conhecer técnicas eficientes de limpeza é essencial.
Inicie o trabalho tentando remover o papel com as mãos, puxando de forma constante e bem lenta. Frequentemente, etiquetas de boa qualidade saem inteiras se você não tiver pressa durante a fase de retirada.
Itens de cozinha precisam de atenção extra na hora da higienização
Se notar que o papel está descascando ou se partindo, mude a estratégia para não deixar marcas. Manter a calma nessa fase inicial evita que você precise esfregar a superfície com força logo em seguida.
O calor é um grande aliado; portanto, use um secador ou água morna com sabão neutro. Esses métodos funcionam bem em cerâmicas e metais, amolecendo a substância adesiva em apenas alguns minutos.
Posteriormente, se a sujeira continuar, umedeça um algodão com álcool ou vinagre branco doméstico. Esses líquidos dissolvem a química da cola sem exigir esforço físico exagerado ou o uso de produtos abrasivos.
O óleo de cozinha é um truque infalível para descolar substâncias resistentes de superfícies lisas. Basta aplicar uma pequena quantidade sobre a cola, aguardar um tempo e remover todo o excesso com uma boa lavagem.
Para papéis ou roupas, a técnica do congelamento é a mais indicada por diversos especialistas da área. Além disso, produtos específicos de limpeza podem ser usados, desde que testados previamente em áreas escondidas.