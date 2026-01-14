COTIDIANO

Aprenda a remover adesivos e resto de colas de potes novos

Deixe seus utensílios impecáveis usando itens básicos que você já tem no armário de casa

Agência Correio

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 14:00

Remover rótulos da maneira errada pode gerar arranhões ou manchas no recipiente Crédito: Pexels

Organizar a casa com potes novos traz uma satisfação enorme, exceto quando as etiquetas insistem em grudar. Aqueles restos de cola parecem impossíveis de limpar sem danificar o brilho natural do vidro ou do metal. Por isso, conhecer técnicas eficientes de limpeza é essencial.

O início do processo

Inicie o trabalho tentando remover o papel com as mãos, puxando de forma constante e bem lenta. Frequentemente, etiquetas de boa qualidade saem inteiras se você não tiver pressa durante a fase de retirada.

Itens de cozinha precisam de atenção extra na hora da higienização 1 de 9

Se notar que o papel está descascando ou se partindo, mude a estratégia para não deixar marcas. Manter a calma nessa fase inicial evita que você precise esfregar a superfície com força logo em seguida.

Usando temperatura e solventes

O calor é um grande aliado; portanto, use um secador ou água morna com sabão neutro. Esses métodos funcionam bem em cerâmicas e metais, amolecendo a substância adesiva em apenas alguns minutos.

Posteriormente, se a sujeira continuar, umedeça um algodão com álcool ou vinagre branco doméstico. Esses líquidos dissolvem a química da cola sem exigir esforço físico exagerado ou o uso de produtos abrasivos.

Atenção com itens delicados

O óleo de cozinha é um truque infalível para descolar substâncias resistentes de superfícies lisas. Basta aplicar uma pequena quantidade sobre a cola, aguardar um tempo e remover todo o excesso com uma boa lavagem.