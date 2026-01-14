Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aprenda a remover adesivos e resto de colas de potes novos

Deixe seus utensílios impecáveis usando itens básicos que você já tem no armário de casa

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 14:00

Remover rótulos da maneira errada pode gerar arranhões ou manchas no recipiente
Remover rótulos da maneira errada pode gerar arranhões ou manchas no recipiente Crédito: Pexels

Organizar a casa com potes novos traz uma satisfação enorme, exceto quando as etiquetas insistem em grudar. Aqueles restos de cola parecem impossíveis de limpar sem danificar o brilho natural do vidro ou do metal. Por isso, conhecer técnicas eficientes de limpeza é essencial.

O início do processo

Inicie o trabalho tentando remover o papel com as mãos, puxando de forma constante e bem lenta. Frequentemente, etiquetas de boa qualidade saem inteiras se você não tiver pressa durante a fase de retirada.

Itens de cozinha precisam de atenção extra na hora da higienização

Entenda agora porque o rodinho pode ser um vilão por Imagem: Pexels
Esponjas podem ser reaproveitadas por Divulgação
Esponjas podem ser reaproveitadas por Divulgação
Esponjas podem ser reaproveitadas por Divulgação
Esponjas podem ser reaproveitadas por Divulgação
Veja truque que deixará sua pia impecável por Shutterstock
Veja truque que deixará sua pia impecável por Shutterstock
Veja truque que deixará sua pia impecável por Shutterstock
Pia de cozinha é difícil de limpar por Imagem: PxHere
1 de 9
Entenda agora porque o rodinho pode ser um vilão por Imagem: Pexels

Se notar que o papel está descascando ou se partindo, mude a estratégia para não deixar marcas. Manter a calma nessa fase inicial evita que você precise esfregar a superfície com força logo em seguida.

Usando temperatura e solventes

O calor é um grande aliado; portanto, use um secador ou água morna com sabão neutro. Esses métodos funcionam bem em cerâmicas e metais, amolecendo a substância adesiva em apenas alguns minutos.

Posteriormente, se a sujeira continuar, umedeça um algodão com álcool ou vinagre branco doméstico. Esses líquidos dissolvem a química da cola sem exigir esforço físico exagerado ou o uso de produtos abrasivos.

Atenção com itens delicados

O óleo de cozinha é um truque infalível para descolar substâncias resistentes de superfícies lisas. Basta aplicar uma pequena quantidade sobre a cola, aguardar um tempo e remover todo o excesso com uma boa lavagem.

Para papéis ou roupas, a técnica do congelamento é a mais indicada por diversos especialistas da área. Além disso, produtos específicos de limpeza podem ser usados, desde que testados previamente em áreas escondidas.

Mais recentes

Imagem - Câncer e Leão recebem notícia emocionante, enquanto Virgem vive grande bênção financeira a partir de hoje (14 de janeiro)

Câncer e Leão recebem notícia emocionante, enquanto Virgem vive grande bênção financeira a partir de hoje (14 de janeiro)
Imagem - Qual é o perfume de Ivete Sangalo? Veja versões mais baratas e super parecidas

Qual é o perfume de Ivete Sangalo? Veja versões mais baratas e super parecidas
Imagem - Henri Castelli deixa casa do BBB 26 e é levado ao hospital após ter convulsão durante prova de resistência

Henri Castelli deixa casa do BBB 26 e é levado ao hospital após ter convulsão durante prova de resistência

MAIS LIDAS

Imagem - Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa
01

Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa

Imagem - Governo Trump suspende emissão de vistos para cidadãos do Brasil, diz TV
02

Governo Trump suspende emissão de vistos para cidadãos do Brasil, diz TV

Imagem - Os 10 radares que mais multam motoristas em Salvador; veja lista
03

Os 10 radares que mais multam motoristas em Salvador; veja lista

Imagem - Blogueira é presa por venda ilegal de canetas emagrecedoras em Salvador
04

Blogueira é presa por venda ilegal de canetas emagrecedoras em Salvador