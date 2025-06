DE GRAÇA!

Apresentador da TV Bahia promove oficina gratuita sobre comunicação; veja detalhes

Atividade será neste domingo (29)

Natural de Cruz das Almas e formado em jornalismo pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Lucas iniciou a carreira na rádio Santa Cruz FM. Atualmente, é repórter e apresentador da TV Bahia e também cria conteúdos autorais que dialogam com grandes marcas, como O Boticário, Coca-Cola e Salvador Produções. Pela última, foi embaixador do Camarote SanJu de Cruz das Almas.>

Com duração de duas horas, a oficina propõe uma reflexão crítica sobre como o São João tem sido representado nas mídias tradicionais e nas redes sociais. A proposta é abrir espaço para trocas sobre cultura, narrativas afetivas e escuta ativa, com foco na valorização dos saberes locais.>

“Quando a gente pensa em economia no São João, logo lembra da tia que vende mingau de milho, do artesanato ou do vendedor de fogos. Mas os comunicadores populares também podem, e devem, pensar em lucrar com essa comunicação. É um espaço para fortalecer vozes do território, valorizar saberes locais e pensar novas possibilidades para quem narra o São João de dentro”, afirmou Lucas Almeida.>