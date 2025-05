SAÚDE

Apresentadora da Globo Patrícia Poeta passa por cirurgia para tratar problema crônico

Ela falou que retomará as gravações na segunda-feira

Patrícia Poeta deixou o público preocupado neste sábado (24) ao contar que passou por uma cirurgia para tratar uma sinusite crônica. De acordo com a apresentadora, ela lida com o problema de saúde há anos, mas adiou o procedimento por insegurança. >

“Hoje, de madrugada, passei por uma cirurgia, que já estava programada para acontecer. Convivi muitos anos com uma sinusite crônica, cuja indicação era essa. Confesso que levei um tempo pra me encorajar a fazê-la. Graças à equipe médica que me acompanhou, estou bem, me recuperando, contou. Patrícia, que deve retomar as gravações do programa Encontro, da TV Globo, já nesta segunda-feira (26).>