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Áries, Libra, Capricórnio e Peixes recebem uma bênção especial neste domingo de Páscoa (5 de abril) e sentem um recomeço acontecer

O dia chega com uma energia de renovação e traz sinais sutis de que um novo ciclo já começou para alguns signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de abril de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo
Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo de Páscoa, 5 de abril, carrega naturalmente um simbolismo de recomeço, e neste ano essa sensação tende a ser ainda mais forte. O dia favorece reconexões, alívios emocionais e pequenas viradas internas que mudam a forma de enxergar a própria vida. Nem tudo será grandioso ou imediato, mas haverá sinais claros de que algo está se transformando. Para quatro signos, esse momento funciona como uma espécie de presente silencioso do universo.

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Áries: Um sentimento de leveza começa a tomar conta de você, como se um peso antigo finalmente estivesse ficando para trás. Esse é o tipo de renovação que não faz barulho, mas muda tudo por dentro.

Dica cósmica: Nem todo recomeço precisa ser intenso, às vezes ele vem em forma de paz.

O date perfeito para Áries

O date perfeito para Áries: parque de diversões cheio de energia por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Áries: parque de diversões cheio de energia por Imagem gerada por IA

Libra: Uma situação que parecia confusa começa a se encaixar de maneira inesperada. É como se você finalmente enxergasse com clareza o que antes gerava dúvida.

Dica cósmica: Confie nas respostas que chegam com tranquilidade.

O date perfeito para Libra

O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: noite de vinho por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: montar uma mesa de brunch bonita em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: sessão de filme com clima romântico bem montado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: jantar ao ar livre por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Libra: café da tarde em cafeteria charmosa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: jantar especial em casa com decoração delicada por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Você pode receber uma confirmação importante, seja através de uma conversa, atitude ou percepção. Algo dentro de você reconhece que está no caminho certo.

Dica cósmica: Valorize os sinais de estabilidade, eles também são bênçãos.

O date perfeito para Capricórnio

O date perfeito para Capricórnio: almoço bem servido em restaurante tradicional por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: degustação de vinhos em ambiente elegante por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Capricórnio: passeio em livraria grande e organizada por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Capricórnio: café em lugar mais arrumado e silencioso por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: noite com queijos e vinhos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: jantar em casa com tudo bem planejado por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Capricórnio: almoço bem servido em restaurante tradicional por Imagem gerada por IA

Peixes: Sua sensibilidade se conecta com algo mais profundo neste domingo. Pode ser uma emoção, um encontro ou até um momento sozinho que traz um entendimento novo.

Dica cósmica: Permita-se sentir, há respostas vindo daí.

O date perfeito para Peixes

O date perfeito para Peixes: piquenique na praia no fim de tarde por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Peixes: piquenique na praia no fim de tarde por Imagem gerada por IA

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Signo Áries Libra Capricórnio Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

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