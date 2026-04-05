ASTROLOGIA

Áries, Libra, Capricórnio e Peixes recebem uma bênção especial neste domingo de Páscoa (5 de abril) e sentem um recomeço acontecer

O dia chega com uma energia de renovação e traz sinais sutis de que um novo ciclo já começou para alguns signos

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de abril de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo de Páscoa, 5 de abril, carrega naturalmente um simbolismo de recomeço, e neste ano essa sensação tende a ser ainda mais forte. O dia favorece reconexões, alívios emocionais e pequenas viradas internas que mudam a forma de enxergar a própria vida. Nem tudo será grandioso ou imediato, mas haverá sinais claros de que algo está se transformando. Para quatro signos, esse momento funciona como uma espécie de presente silencioso do universo.

Áries: Um sentimento de leveza começa a tomar conta de você, como se um peso antigo finalmente estivesse ficando para trás. Esse é o tipo de renovação que não faz barulho, mas muda tudo por dentro.

Dica cósmica: Nem todo recomeço precisa ser intenso, às vezes ele vem em forma de paz.

O date perfeito para Áries 1 de 8

Libra: Uma situação que parecia confusa começa a se encaixar de maneira inesperada. É como se você finalmente enxergasse com clareza o que antes gerava dúvida.

Dica cósmica: Confie nas respostas que chegam com tranquilidade.

O date perfeito para Libra 1 de 8

Capricórnio: Você pode receber uma confirmação importante, seja através de uma conversa, atitude ou percepção. Algo dentro de você reconhece que está no caminho certo.

Dica cósmica: Valorize os sinais de estabilidade, eles também são bênçãos.

O date perfeito para Capricórnio 1 de 8

Peixes: Sua sensibilidade se conecta com algo mais profundo neste domingo. Pode ser uma emoção, um encontro ou até um momento sozinho que traz um entendimento novo.

Dica cósmica: Permita-se sentir, há respostas vindo daí.