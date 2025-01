REALITY

Até R$ 6 milhões: entenda como o prêmio do BBB25 pode ser o maior da história

Nova temporada do programa estreia na próxima segunda-feira (13)

A premiação do BBB 25 pode ser a maior da história do reality. Ontem, 10, durante coletiva de imprensa realizada na casa do programa, o diretor-geral Rodrigo Dourado afirmou que o prêmio final, se somado a todas as outras premiações do programa, pode alcançar a marca de R$ 6 milhões e ser a maior da história.