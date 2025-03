CONFISSÃO

Ator da Marvel admite ter estrangulado ex-namorada em áudio vazado

Jonathan Majors é famoso por dar vida ao personagem Kang no universo cinematográfico de super-heróis

Na gravação vazada na última segunda-feira (17), ele declara: “Estou envergonhado como nunca. Nunca fui agressivo com uma mulher antes. Nunca agredi uma mulher. E eu agredi você”, declarou o ator, que também esteve no elenco do filme Creed III e da série Lovecraft Country. >