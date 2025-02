LUTO

Ator e apresentador Daniel Bisogno morre aos 51 anos

Ele teve complicações após passar por uma cirurgia

"É com profunda tristeza que lamentamos informar a notícia que nunca queríamos dar: nosso querido Daniel Bisogno acaba de morrer devido a complicações sofridas após o transplante de fígado ao qual foi submetido em setembro passado. Ventaneando está de luto. Um dos nossos membros mais proeminentes se foi. Descanse em paz. Honraremos sempre sua memória", diz o comunicado da TV no Instagram.>

Recentemente, Bisogno fez uma homenagem aos 29 anos do programa, que comandava há 28. "Esses 29 anos foram maravilhosos na vida. A melhor coisa é uma vida que me deu tudo, tanto o bom quanto o ruim, e tudo tem sido uma ótima experiência na maior parte do tempo. Felicidade absoluta. Eu te amo de todo meu coração", disse ele.>