TÁTICA INUSITADA

Bárbara Evans lava prato em vaso sanitário de casa; veja vídeo

A influenciadora compartilhou um vídeo mostrando como lidar com convidados inesperados

A influenciadora Bárbara Evans causou alvoroço nas redes sociais ao compartilhar uma maneira bem-humorada de afastar visitas inesperadas. Em um vídeo publicado no TikTok, a influenciadora revelou sua "estratégia infalível" para desencorajar os convidados indesejados, usando tarefas domésticas de forma criativa. >

Com muito humor, Bárbara simula delegar afazeres para os visitantes, dizendo: "Gente, o negócio é o seguinte, aqui em casa quando não tem ajuda, eu ajudo vocês, tá?". Ela se divertiu ainda mais, sugerindo, entre risadas, formas de deixar a casa menos convidativa. "É Mercado Livre, é roupa suja. Cadê a Néia? Não sei, tá?", disse, enquanto mostrava objetos espalhados pela casa.>

O vídeo, que já conta com mais de um milhão de visualizações, gerou muitos comentários divertidos dos internautas, que elogiaram a espontaneidade da influenciadora. "Já vou adotar essa estratégia", comentou um seguidor, enquanto outro completou: "Isso sim é saber lidar com visitas inesperadas". A tática, que mistura humor e realidade do dia a dia, rapidamente se tornou um dos tópicos mais comentados na internet.>