Ator famoso ignora sintoma comum e recebe diagnóstico de câncer colorretal avançado

James Van Der Beek revela o sinal de câncer colorretal que ele ignorou por um ano

Agência Correio

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 06:00

Descubra o alerta de câncer colorretal que James Van Der Beek quase perdeu Crédito: Foto: Youtube/Reprodução

James Van Der Beek, conhecido por seu papel em Dawson's Creek, compartilhou uma experiência alarmante: ele ignorou um sintoma sutil de câncer colorretal por um ano. O ator só percebeu uma mudança em seus hábitos intestinais, inicialmente sem dar a devida importância. Essa revelação serve como um poderoso lembrete da importância da auto-observação.

O câncer colorretal, muitas vezes assintomático em suas fases iniciais, pode se manifestar através de sinais que facilmente passam despercebidos. O caso de Van Der Beek, diagnosticado em estágio 3, sublinha a urgência de estar alerta a qualquer alteração no corpo. Conhecer os sintomas e procurar ajuda médica rapidamente pode fazer a diferença.

"Não houve um sintoma ou sinal de alerta, ou algo gritante. Eu estava saudável, em ótima forma cardiovascular, tinha câncer em estágio 3 e não fazia ideia", disse o ator ao portal Healthline. Sua história reforça a necessidade de atenção aos detalhes, mesmo em um corpo aparentemente saudável, para identificar a doença precocemente.

A mudança no hábito intestinal como alerta

O único sintoma que James Van Der Beek notou foi uma mudança persistente no hábito intestinal, que ele atribuiu ao café. Este sinal, apesar de parecer inofensivo, é um dos principais indicadores de problemas no cólon e deve ser investigado sem demora. Não subestime as alterações no seu corpo.

A gastroenterologista Carole Macaron apontou outros sinais cruciais ao Healthline, como sangue nas fezes e alterações no formato, que podem se assemelhar a fitas finas. Mulheres devem ficar atentas, pois o sangramento pode ser confundido com fluxo menstrual. Uma massa no cólon também pode gerar obstrução e desconforto.

A importância da prevenção

A colonoscopia é um exame preventivo fundamental para o câncer colorretal, indicado para pessoas a partir dos 45 anos. Ele permite a identificação e remoção de pólipos antes que se tornem malignos, garantindo a detecção precoce. Repetir o exame periodicamente, conforme recomendação médica, é crucial para a saúde.