Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atriz da Marvel critica Disney após demissões e levanta debate sobre uso de IA

Evangeline Lilly se revolta com cortes na empresa e sai em defesa de artistas desligados

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 1 de maio de 2026 às 16:26

Evangeline Lilly
Evangeline Lilly Crédito: Reprodução

A atriz Evangeline Lilly, conhecida por interpretar a heroína Vespa nos filmes da Marvel Studios, fez duras críticas à Disney após a demissão de cerca de mil funcionários do grupo.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a artista demonstrou indignação com os desligamentos, especialmente de profissionais ligados à criação visual dos filmes. Ela citou o caso de Andy Park, diretor de desenvolvimento visual da Marvel, com quem entrou em contato após saber das demissões. “Sinto muito por todos os artistas que foram demitidos”, disse.

Evangeline Lilly

Evangeline Lilly por Reprodução
Evangeline Lilly por Reprodução
Evangeline Lilly por Reprodução
Evangeline Lilly por Reprodução
Evangeline Lilly por Reprodução
Evangeline Lilly por Reprodução
Evangeline Lilly por Reprodução
Evangeline Lilly por Reprodução
Evangeline Lilly por Reprodução
1 de 9
Evangeline Lilly por Reprodução

A atriz também questionou a possível substituição desses profissionais por inteligência artificial, apontando preocupação com o impacto da tecnologia no trabalho criativo.

“Eu simplesmente não consigo acreditar que a Disney dispensou os artistas que deram vida ao Universo Marvel com seu talento”, afirmou.

Leia mais

Imagem - Carol Castro vai interpretar delegada que prendeu assassino do próprio pai em história real

Carol Castro vai interpretar delegada que prendeu assassino do próprio pai em história real

Imagem - Adeus, 'Tia Milena': ex-BBB abandona profissão de recreadora infantil e decide trabalhar na TV

Adeus, 'Tia Milena': ex-BBB abandona profissão de recreadora infantil e decide trabalhar na TV

Imagem - Dia do Trabalhador: 100 mensagens para enviar no WhatsApp de chefes, colegas e clientes

Dia do Trabalhador: 100 mensagens para enviar no WhatsApp de chefes, colegas e clientes

Na legenda da publicação, Lilly intensificou o tom das críticas. “Disney, que vergonha virar as costas para as pessoas que construíram o poder que vocês agora estão usando para descartá-las”, escreveu.

Ela ainda fez um apelo a autoridades, cobrando regulamentação sobre o uso de conteúdos artísticos por sistemas de IA. “Onde estão as leis que removem toda arte humana dos bancos de IA?”, questionou.

Evangeline Lilly participou de produções como Homem-Formiga, Homem-Formiga e a Vespa, Vingadores: Ultimato e Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania. Ela também ficou conhecida pelo papel de Kate na série Lost.

Segundo a revista Variety, a estratégia da Marvel após os cortes é manter uma equipe reduzida de desenvolvimento visual e contratar profissionais por projeto.

Até o momento, a Disney não se pronunciou oficialmente sobre as críticas da atriz.

Mais recentes

Imagem - BTS esgota estádios nos EUA e eleva a expectativa para apresentações em São Paulo

BTS esgota estádios nos EUA e eleva a expectativa para apresentações em São Paulo
Imagem - Nora de Ronaldinho Gaúcho expõe investidas de famosa para o marido e desabafa: 'Vai ver a errada sou eu'

Nora de Ronaldinho Gaúcho expõe investidas de famosa para o marido e desabafa: 'Vai ver a errada sou eu'
Imagem - 3 signos se libertam de uma fase de bloqueios e perdas nesta neste final de semana (1 a 3 de maio)

3 signos se libertam de uma fase de bloqueios e perdas nesta neste final de semana (1 a 3 de maio)