SOLTOU O VERBO

Atriz da Marvel critica Disney após demissões e levanta debate sobre uso de IA

Evangeline Lilly se revolta com cortes na empresa e sai em defesa de artistas desligados

Fernanda Varela

Publicado em 1 de maio de 2026 às 16:26

Evangeline Lilly Crédito: Reprodução

A atriz Evangeline Lilly, conhecida por interpretar a heroína Vespa nos filmes da Marvel Studios, fez duras críticas à Disney após a demissão de cerca de mil funcionários do grupo.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a artista demonstrou indignação com os desligamentos, especialmente de profissionais ligados à criação visual dos filmes. Ela citou o caso de Andy Park, diretor de desenvolvimento visual da Marvel, com quem entrou em contato após saber das demissões. “Sinto muito por todos os artistas que foram demitidos”, disse.

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A atriz também questionou a possível substituição desses profissionais por inteligência artificial, apontando preocupação com o impacto da tecnologia no trabalho criativo.

“Eu simplesmente não consigo acreditar que a Disney dispensou os artistas que deram vida ao Universo Marvel com seu talento”, afirmou.

Na legenda da publicação, Lilly intensificou o tom das críticas. “Disney, que vergonha virar as costas para as pessoas que construíram o poder que vocês agora estão usando para descartá-las”, escreveu.

Ela ainda fez um apelo a autoridades, cobrando regulamentação sobre o uso de conteúdos artísticos por sistemas de IA. “Onde estão as leis que removem toda arte humana dos bancos de IA?”, questionou.

Evangeline Lilly participou de produções como Homem-Formiga, Homem-Formiga e a Vespa, Vingadores: Ultimato e Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania. Ela também ficou conhecida pelo papel de Kate na série Lost.

Segundo a revista Variety, a estratégia da Marvel após os cortes é manter uma equipe reduzida de desenvolvimento visual e contratar profissionais por projeto.