ABRIU O CORAÇÃO

Babu Santana reflete sobre participação conturbada no BBB 26: ‘Me arrependo’

Ex-brother desabafou sobre passagem pelo reality e experiências

Felipe Sena

Publicado em 15 de abril de 2026 às 21:54

Babu Santana no BBB 26 Crédito: Reprodução | TV Globo

Babu Santana, ex-brother, admitiu arrependimento de ter participado do Big Brother Brasil 26. O veterano que já havia participado da edição de 2020, foi eliminado do reality com 68,82% dos votos.

O ator admitiu alguns excessos e arrependimento de algumas atitudes. “Eu poderia ter pensado e ter feito algo de forma mais tranquila, mas é aquilo: eu estava me jogando. Eu estava sem dormir, sem comer direito. Não é como na vida normal, tinha uma competição acontecendo. Eu acabei me excedendo”, disse em entrevista à coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles.

Babu Santana (BBB 20 e 26) 1 de 12

Babu argumentou que o reality não é como “a vida normal” que muda de dinâmica e interações. "Eu não me arrependo de nada que eu faço, não. Eu me jogo de cabeça. Eu não me orgulho dos cortes ruins, de todo aquele embate. Disso eu não me orgulho, eu me arrependo", admitiu o ex-brother.

Além disso, Babu ressaltou a importância dos aprendizados no reality. "Eu ganhei um cartão vermelho, saí do jogo. Eu vi que, de fato, eu exagerei. Fica o erro para o aprendizado e, em uma próxima oportunidade do gênero, que eu vá com mais tranquilidade, pensando melhor nas minhas atitudes", continuou o artista.

"Das atitudes equivocadas eu me arrependo, mas de ter ido, não. Eu tive momentos maravilhosos, conheci pessoas maravilhosas", completou.