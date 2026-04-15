Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Babu Santana reflete sobre participação conturbada no BBB 26: ‘Me arrependo’

Ex-brother desabafou sobre passagem pelo reality e experiências

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de abril de 2026 às 21:54

Babu Santana no BBB 26
Babu Santana no BBB 26 Crédito: Reprodução | TV Globo

Babu Santana, ex-brother, admitiu arrependimento de ter participado do Big Brother Brasil 26. O veterano que já havia participado da edição de 2020, foi eliminado do reality com 68,82% dos votos.

O ator admitiu alguns excessos e arrependimento de algumas atitudes. “Eu poderia ter pensado e ter feito algo de forma mais tranquila, mas é aquilo: eu estava me jogando. Eu estava sem dormir, sem comer direito. Não é como na vida normal, tinha uma competição acontecendo. Eu acabei me excedendo”, disse em entrevista à coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles.

Babu Santana (BBB 20 e 26)

Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Divulgação
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Divulgação
Babu Santana, do BBB 20 por Reprodução
Babu Santana por Reprodução I Redes sociais
BBB 26 - Babu Santana (Paredão) por Divulgação
1 de 12
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo

Leia mais

Imagem - De DJ francês a astro do RBD: festa do pijama no BBB 26 terá mensagens de artistas para participantes

De DJ francês a astro do RBD: festa do pijama no BBB 26 terá mensagens de artistas para participantes

Imagem - Enquete BBB 26: Ana Paula Renault, Jordana e Juliano Floss, quem deve ser eliminado no Paredão?

Enquete BBB 26: Ana Paula Renault, Jordana e Juliano Floss, quem deve ser eliminado no Paredão?

Imagem - Leandro Boneco vence última Prova do Líder do BBB 26

Leandro Boneco vence última Prova do Líder do BBB 26

Babu argumentou que o reality não é como “a vida normal” que muda de dinâmica e interações. "Eu não me arrependo de nada que eu faço, não. Eu me jogo de cabeça. Eu não me orgulho dos cortes ruins, de todo aquele embate. Disso eu não me orgulho, eu me arrependo", admitiu o ex-brother.

Além disso, Babu ressaltou a importância dos aprendizados no reality. "Eu ganhei um cartão vermelho, saí do jogo. Eu vi que, de fato, eu exagerei. Fica o erro para o aprendizado e, em uma próxima oportunidade do gênero, que eu vá com mais tranquilidade, pensando melhor nas minhas atitudes", continuou o artista.

"Das atitudes equivocadas eu me arrependo, mas de ter ido, não. Eu tive momentos maravilhosos, conheci pessoas maravilhosas", completou.

Babu Santana foi eliminado em uma berlinda contra Chaiany Andrade (0,47%), sua aliada, e Milena Lages (30,91%). Durante sua passagem pelo jogo, o artista criou uma forte amizade com Juliano Floss e chegou a fazer parte do grupo do dançarino e de Ana Paula Renault. A parceria, no entanto, chegou ao fim após a jornalista afirmar que não tinha aliados no jogo.

Tags:

bbb 26 Babu Santana

Mais recentes

Imagem - Lucas Borbas faz declaração para nova namorada e surpreende: ‘Nunca menti em conhecer alguém’

Lucas Borbas faz declaração para nova namorada e surpreende: ‘Nunca menti em conhecer alguém’
Imagem - Davi Brito posta foto beijando loira misteriosa e manda recado: ‘Namorando’

Davi Brito posta foto beijando loira misteriosa e manda recado: ‘Namorando’
Imagem - Saiba quem é Alice Ribeiro, repórter que está em estado grave após acidente

Saiba quem é Alice Ribeiro, repórter que está em estado grave após acidente