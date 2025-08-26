TURISMO

Bafônico: veja como será o primeiro hotel de luxo LGBT+ do Rio de Janeiro

O novo hotel terá uma localização privilegiada próxima ao Posto 9, tradicional ponto de encontro da comunidade gay na Praia de Ipanema

Fernanda Varela

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 05:30

The Tryst Ipanema Crédito: Divulgação

O antigo Hotel Ipanema Plaza, localizado na Rua Farme de Amoedo, em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, está em processo de reabertura e será transformado em um hotel de luxo totalmente dedicado ao público LGBTQIA+. O imóvel estava fechado desde 2017, em função de uma disputa societária, e agora passa a integrar a rede Tryst Hospitality, especializada em hotéis de alto padrão.

Com 18 andares, o The Tryst Ipanema terá piscina de borda infinita na cobertura, restaurante exclusivo com cardápio que une sabores brasileiros e influências internacionais, e oferecerá brunchs com drag queens aos fins de semana. O hotel contará com 140 quartos, tornando-se o maior da rede Tryst no mundo.

“O The Tryst Ipanema vai criar um espaço do qual você nunca vai querer sair. Luxo não se resume a número de fios ou à melhor piscina na cobertura. É sobre ser você mesmo, acordar em Ipanema, a praia mais gay do mundo, cercado de pessoas atraentes e sentir que está exatamente onde deveria estar”, disse Tristan Schukraft, CEO da Tryst Hospitality.

O novo hotel terá uma localização privilegiada próxima ao Posto 9, tradicional ponto de encontro da comunidade gay na Praia de Ipanema, e promete oferecer uma experiência de luxo exclusiva para esse público. A inauguração está prevista para 2026.

A Prefeitura do Rio revogou recentemente o decreto de desapropriação que havia sido emitido em 2017, permitindo que o imóvel fosse vendido e transformado em uma unidade da rede. Segundo Sidney Levy, presidente da Invest.Rio, a revogação do decreto ocorreu após um acordo entre os proprietários do imóvel a respeito da venda do edifício e faz parte de um plano de reabertura de hotéis fechados na cidade.

