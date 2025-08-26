Bafônico: veja como será o primeiro hotel de luxo LGBT+ do Rio de Janeiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 26 de agosto de 2025 às 05:30
O antigo Hotel Ipanema Plaza, localizado na Rua Farme de Amoedo, em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, está em processo de reabertura e será transformado em um hotel de luxo totalmente dedicado ao público LGBTQIA+. O imóvel estava fechado desde 2017, em função de uma disputa societária, e agora passa a integrar a rede Tryst Hospitality, especializada em hotéis de alto padrão.
The Tryst Ipanema
Com 18 andares, o The Tryst Ipanema terá piscina de borda infinita na cobertura, restaurante exclusivo com cardápio que une sabores brasileiros e influências internacionais, e oferecerá brunchs com drag queens aos fins de semana. O hotel contará com 140 quartos, tornando-se o maior da rede Tryst no mundo.
“O The Tryst Ipanema vai criar um espaço do qual você nunca vai querer sair. Luxo não se resume a número de fios ou à melhor piscina na cobertura. É sobre ser você mesmo, acordar em Ipanema, a praia mais gay do mundo, cercado de pessoas atraentes e sentir que está exatamente onde deveria estar”, disse Tristan Schukraft, CEO da Tryst Hospitality.
O novo hotel terá uma localização privilegiada próxima ao Posto 9, tradicional ponto de encontro da comunidade gay na Praia de Ipanema, e promete oferecer uma experiência de luxo exclusiva para esse público. A inauguração está prevista para 2026.
A Prefeitura do Rio revogou recentemente o decreto de desapropriação que havia sido emitido em 2017, permitindo que o imóvel fosse vendido e transformado em uma unidade da rede. Segundo Sidney Levy, presidente da Invest.Rio, a revogação do decreto ocorreu após um acordo entre os proprietários do imóvel a respeito da venda do edifício e faz parte de um plano de reabertura de hotéis fechados na cidade.
Rio de Janeiro
Com a reabertura, o Rio de Janeiro ganha um marco importante na hotelaria voltada ao público LGBTQIA+, unindo localização estratégica, luxo e atendimento especializado.