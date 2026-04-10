SANDRÃO DESISTIU

Baixa em Tremembé: atriz que vive ex de Suzane Von Richthofen deixa a série após revelação

A saída de Letícia Rodrigues da produção do Prime Video envolve mudanças no roteiro da segunda temporada e uma importante questão de identidade de gênero da "Sandrão" da vida real

Flavia Azevedo

Publicado em 10 de abril de 2026 às 13:30

Atriz Letícia Rodrigues passou por mudança para viver Sandrão Crédito: Reprodução | Instagram

O "presídio dos famosos" vai ter um desfalque de peso na sua próxima temporada, ainda sem previsão de estreia. A atriz Letícia Rodrigues, que deu vida à Sandrão na primeira fase de Tremembé, decidiu que não voltará para os novos episódios da série do Prime Video. A saída, que pegou os fãs de surpresa, mistura frustrações profissionais com um debate muito atual sobre representatividade, já que a figura real que inspirou a personagem trouxe novas informações sobre sua identidade.

De protagonista a visita rápida

De acordo com informações divulgadas pelo jornal O Globo, o primeiro motivo para o desembarque de Letícia do projeto foi o encolhimento de seu papel. Se na primeira temporada a personagem circulava entre os grandes nomes do crime, sendo o interesse romântico tanto de Suzane von Richthofen quanto de Elize Matsunaga, o roteiro do segundo ano reservava um destino menos glamouroso. No início de 2026, a equipe da atriz foi informada de que Sandrão deixaria o núcleo principal da história. O convite que chegou logo depois, no final de fevereiro, era apenas para uma participação especial, algo que Letícia e sua equipe, após reflexões sobre os rumos criativos, decidiram recusar.

Sandrão em "Tremembé" 1 de 9

Realidade que transforma a ficção

Mas não foi apenas o tempo de tela que motivou a decisão. Existe um fator ético e de identidade que pesou tanto quanto o roteiro. Em uma entrevista concedida ao jornalista Roberto Cabrini em novembro passado, a pessoa real que inspirou Sandrão revelou que se identifica como um homem trans. Esse fato mudou completamente a perspectiva da interpretação. Como Letícia Rodrigues é uma mulher cisgênero, ela entendeu, em conjunto com sua equipe, que não seria o caminho mais adequado continuar retratando essa história neste momento. Em nota, a assessoria da atriz reforçou que ela segue entusiasmada para novos projetos e personagens, desejando sucesso à equipe da série na continuidade do projeto.

Um condomínio de crimes na TV