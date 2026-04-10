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Guitarrista revela o real motivo por trás do término do Sepultura

Andreas Kisser explica que a decisão de fechar o ciclo da maior banda de metal do Brasil busca novas perspectivas após a "professora" morte bater à sua porta; confira os detalhes da entrevista no Flow Podcast

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 10 de abril de 2026 às 05:00

A banda Sepultura fará uma turnê de despedida em 2024
A banda Sepultura  Crédito: Bob Wolfenson/Divulgação)

O mundo do rock foi sacudido recentemente com o anúncio da turnê de despedida do Sepultura. Em uma conversa profunda e reveladora no Flow Podcast, conduzida pelo host Igor, o lendário guitarrista Andreas Kisser abriu o jogo sobre o que motivou o "basta" na trajetória da banda que levou o nome do Brasil para mais de 80 países. O motivo, longe de ser um clichê de brigas de ego, envolve um mergulho existencial na finitude humana e a necessidade de enxergar a vida fora da "ilha" que a banda se tornou ao longo de quatro décadas.

Greyson Nekrutman, do Sepultura, será baterista do Trivium

Greyson Nekrutman, do Sepultura, será baterista do Trivium por Divulgação
Greyson Nekrutman, do Sepultura, será baterista do Trivium por Divulgação
Comunicado do Sepultura a respeito da ida de seu baterista, Greyson Nekrutman, à banda Trivium por Reprodução/Redes Sociais
Banda Trivium, dos EUA, anuncia contratação de baterista do Sepultura por Divulgação
A banda Sepultura fará uma turnê de despedida em 2024 por Bob Wolfenson/Divulgação)
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Greyson Nekrutman, do Sepultura, será baterista do Trivium por Divulgação

"Ilha Sepultura"

Andreas Kisser, que ingressou na banda em 1987, explicou que a decisão de parar não foi um impulso, mas uma necessidade de fechar um ciclo de forma consciente. "Foi uma decisão de dar um basta, parar um pouco, fechar um ciclo e sair um pouco da 'ilha Sepultura' para ver as coisas de longe", revelou o músico.

Após 42 anos de história, a banda sentiu que era o momento de observar o mundo sob uma outra perspectiva, sem as obrigações e a rotina massacrante de turnês mundiais que definiram a vida de seus integrantes por tanto tempo. Andreas utiliza a metáfora da ilha para descrever como o sucesso e a dedicação total ao grupo podem, por vezes, isolar o artista da realidade comum e de novas possibilidades criativas e pessoais.

A morte como professora

A seriedade da decisão ganha camadas mais profundas quando Andreas discute sua experiência pessoal com a perda de sua esposa, Patrícia, em 2022. Ele descreve a finitude como sua "maior professora", alguém que o ensinou a viver o presente com uma intensidade que a rotina do rock muitas vezes mascara.

Essa perda transformou sua visão sobre a vida e a carreira. Estar sóbrio há quatro anos — decisão tomada pouco antes da pandemia e do diagnóstico de câncer de Patrícia — permitiu que ele enfrentasse o luto e o fim da banda com uma clareza que o álcool jamais permitiria. "Se eu tivesse o álcool como possibilidade em momentos tão frágeis... eu não sei o que teria acontecido", confessou.

Brasilidade, Samba e Heavy Metal

Apesar do tom de despedida, a entrevista também celebrou o legado único do Sepultura. Andreas relembrou como a banda quebrou o "nacionalismo burro" ao misturar o thrash metal radical com influências de peso da música brasileira, como Carlinhos Brown, Chico Science e até o misticismo dos índios Xavante.

Com bom humor, ele desmitificou lendas urbanas, como a famosa versão de "Roots Bloody Roots" que muitos juravam ser cantada por Luciano Pavarotti — na verdade, uma sátira da banda alemã JBO. Andreas defendeu que o metal é parte integrante da cultura brasileira, tanto quanto o samba ou a MPB, e lamentou que instituições como o "Criança Esperança" ainda ignorem essa "nação metal" que é tão fiel e organizada.

O futuro

O fim do Sepultura não significa o fim de Andreas Kisser. Além de novos projetos musicais, o guitarrista tem se dedicado ao movimento "Eu Decido", que luta pela legalização da morte assistida no Brasil, motivado pela agonia enfrentada por sua esposa nos momentos finais.

O conteúdo desta matéria foi extraído do vídeo "ANDREAS KISSER - Flow #585", publicado no canal Flow Podcast.

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