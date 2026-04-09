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Madonna sofre onda de ataques etaristas e rapper solta os cachorros contra haters

Doja Cat foi ao TikTok defender o direito da Rainha do Pop de ser sexy e trabalhar, ironizando quem se sente "ameaçado" pelo sucesso alheio e pela longevidade da artista

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 9 de abril de 2026 às 21:31

Madonna
Madonna Crédito: Reprodução/Instagram

A juventude eterna parece ser a única moeda aceita no tribunal implacável da internet, e nem mesmo o trono da realeza do pop está imune a julgamentos baseados na certidão de nascimento. Recentemente, Madonna tornou-se alvo de uma onda de comentários de ódio com viés etarista em plataformas digitais, onde críticos questionam sua aparência e sugerem que ela estaria "velha demais" para os palcos. Segundo informações da Rolling Stone Brasil, esses ataques têm se concentrado em seções de comentários de vídeos no TikTok que mostram performances da artista, incluindo registros da histórica Celebration Tour e sua recente aparição no desfile da Dolce & Gabbana, em Milão.

O deboche como arma

Diante do cenário de hostilidade, a rapper Doja Cat decidiu que não ficaria calada e utilizou seu perfil oficial para dar uma lição de moral — com uma generosa pitada de sarcasmo — nos detratores. Em um vídeo de aproximadamente dois minutos, gravado em formato de selfie, Doja se disse "divertida e incomodada" com a audácia de quem pede para Madonna "parar". A rapper questionou a lógica por trás de dizer a um músico profissional que ele deve abandonar sua carreira apenas por ter atingido uma certa idade, indagando de forma direta o que motiva tamanha amargura por parte dos usuários.

Madonna

Madonna por Reprodução/Instagram
Madonna por Reprodução
Madonna por Reprodução
Madonna por Reprodução
Madonna por Reprodução
Madonna por Reprodução
Madonna por Reprodução
Após quase 20 anos, Madonna retorna à Warner Records por Divulgação/Ricardo Gomes
Madonna com sobrancelhas descoloridas por Reprodução/Redes Sociais
Madonna com sobrancelhas descoloridas por Reprodução/Redes Sociais
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Madonna por Reprodução/Instagram

Ameaça e sensualidade

Para Doja Cat, o verdadeiro incômodo dos críticos não é técnico, mas sim comportamental. Ela levantou a hipótese de que as pessoas se sentem intimidadas por verem uma mulher mais velha que não apenas continua trabalhando, mas que se sente sexy e dona de si. A rapper foi além ao sugerir que há algo de profundamente pessoal e mal resolvido naqueles que gastam seu tempo atacando a estrela de "Vogue", questionando se o ódio seria uma forma de projetar frustrações internas. De forma irônica, Doja chegou a fingir que chorava e limpou "lágrimas falsas" para zombar do tédio e da tristeza dos haters, encerrando o vídeo com um pedido de desculpas sarcástico por não achar a situação nem um pouco engraçada.

A lenda não baixa o volume

Apesar do barulho digital, os números e os planos de Madonna mostram que ela está longe de se aposentar para cuidar de um jardim. Aos 67 anos, a artista continua sendo uma das maiores referências da música mundial, tendo encerrado recentemente sua turnê com um show apoteótico na Praia de Copacabana para mais de 1,6 milhão de pessoas. Além disso, a cantora já prepara seu 15º álbum de estúdio, intitulado "Confessions On A Dance Floor Part 2", marcando seu retorno à Warner Records e o reencontro com o produtor Stuart Price, com lançamento previsto ainda para este ano. Pelo visto, para desespero dos fiscais de idade, a pista de dança de Madonna continua com lotação máxima e sem hora para fechar.

Por @flaviaazevedoalmeida

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