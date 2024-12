BIZARRO

Bambam é agressivo com Bia do Brás e ex-BBBs protagonizam barraco em aeroporto

Os dois estavam no aeroporto porque participaram das comemorações pelos 25 anos do reality

Dois ex-participantes do Big Brother Brasil se desentenderam e fizeram um barraco no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A treta teria começado depois que o campeão da primeira edição do programa, Kléber Bambam, decidiu implicar com Bia do Brás, da edição 24 do programa.