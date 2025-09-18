Banda Eva será atração de encerramento da Maratona Salvador 2025

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 21:42
A Banda Eva foi confirmada como atração da Maratona Salvador 2025, que acontece neste domingo (21), no Parque dos Ventos, na orla da capital baiana. O grupo comandado por Felipe Pezzoni será responsável por encerrar o evento, que promete reunir atletas profissionais e amadores de diversas regiões do país. As inscrições para o evento estão aberta.
Além de celebrar a chegada da primavera, o show marcará o lançamento de novidades do grupo. A primeira delas será apresentada durante a apresentação: a nova música de trabalho, intitulada “Sol em Salvador”, uma homenagem à cidade.
“Vai ser incrível participar desse momento tão especial da cidade. Estamos preparando um show cheio de energia para comemorar cada conquista dos atletas e fazer desse momento uma celebração inesquecível”, destaca Pezzoni em entrevista ao Alô Alô Bahia.
A Maratona Salvador faz parte da programação oficial do Festival da Primavera, que movimenta a cidade ao longo de setembro com atividades esportivas, culturais e artísticas. A largada será no Parque dos Ventos, na Boca do Rio, a partir das 5h30 da manhã.