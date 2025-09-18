CORRIDA!

Banda Eva será atração de encerramento da Maratona Salvador 2025

Corrida acontece no domingo (21), na Arena Parque dos Ventos, na Boca do Rio

Felipe Sena

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 21:42

Felipe Pezzoni da Banda Eva Crédito: Arisson Marinho

A Banda Eva foi confirmada como atração da Maratona Salvador 2025, que acontece neste domingo (21), no Parque dos Ventos, na orla da capital baiana. O grupo comandado por Felipe Pezzoni será responsável por encerrar o evento, que promete reunir atletas profissionais e amadores de diversas regiões do país. As inscrições para o evento estão aberta.

Além de celebrar a chegada da primavera, o show marcará o lançamento de novidades do grupo. A primeira delas será apresentada durante a apresentação: a nova música de trabalho, intitulada “Sol em Salvador”, uma homenagem à cidade.

“Vai ser incrível participar desse momento tão especial da cidade. Estamos preparando um show cheio de energia para comemorar cada conquista dos atletas e fazer desse momento uma celebração inesquecível”, destaca Pezzoni em entrevista ao Alô Alô Bahia.