Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Banda Eva será atração de encerramento da Maratona Salvador 2025

Corrida acontece no domingo (21), na Arena Parque dos Ventos, na Boca do Rio

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 21:42

Felipe Pezzoni da Banda Eva
Felipe Pezzoni da Banda Eva Crédito: Arisson Marinho

A Banda Eva foi confirmada como atração da Maratona Salvador 2025, que acontece neste domingo (21), no Parque dos Ventos, na orla da capital baiana. O grupo comandado por Felipe Pezzoni será responsável por encerrar o evento, que promete reunir atletas profissionais e amadores de diversas regiões do país. As inscrições para o evento estão aberta.

Além de celebrar a chegada da primavera, o show marcará o lançamento de novidades do grupo. A primeira delas será apresentada durante a apresentação: a nova música de trabalho, intitulada “Sol em Salvador”, uma homenagem à cidade.

“Vai ser incrível participar desse momento tão especial da cidade. Estamos preparando um show cheio de energia para comemorar cada conquista dos atletas e fazer desse momento uma celebração inesquecível”, destaca Pezzoni em entrevista ao Alô Alô Bahia.

A Maratona Salvador faz parte da programação oficial do Festival da Primavera, que movimenta a cidade ao longo de setembro com atividades esportivas, culturais e artísticas. A largada será no Parque dos Ventos, na Boca do Rio, a partir das 5h30 da manhã.

Leia mais

Imagem - 5 receitas suculentas com fraldinha para o almoço

5 receitas suculentas com fraldinha para o almoço

Imagem - 5 dicas para criar o efeito plumping nos lábios

5 dicas para criar o efeito plumping nos lábios

Imagem - 5 receitas leves com peixe para não falhar na dieta

5 receitas leves com peixe para não falhar na dieta

Mais recentes

Imagem - Atriz de ‘A Viagem’ se afastou da TV após sofrer queimadura em incêndio na Record; saiba por onde anda

Atriz de ‘A Viagem’ se afastou da TV após sofrer queimadura em incêndio na Record; saiba por onde anda
Imagem - MC Poze debocha ao ter carro blindado roubado no Rio: 'Se é meu vai voltar'

MC Poze debocha ao ter carro blindado roubado no Rio: 'Se é meu vai voltar'
Imagem - 4 signos devem prever o futuro através dos sonhos neste mês de setembro

4 signos devem prever o futuro através dos sonhos neste mês de setembro

MAIS LIDAS

Imagem - Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades
01

Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades

Imagem - BYD e metalúrgicos fecham acordo para reajuste de salários em Camaçari; veja valores
02

BYD e metalúrgicos fecham acordo para reajuste de salários em Camaçari; veja valores

Imagem - Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação
03

Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação

Imagem - Interdição em rodovia baiana deve aumentar preço de combustível, alerta sindicato
04

Interdição em rodovia baiana deve aumentar preço de combustível, alerta sindicato