PÂNICO

Bandidos armados invadem Estúdios Globo e assaltam funcionários

Caso ocorreu na manhã da segunda-feira (10)

Os funcionários da Globo passaram por momentos de terror após três bandidos armados invadirem os estúdios de gravação da novela ‘Mania de Você’, em Curicica, no Rio de Janeiro, e darem voz de assalto. Os criminosos fizeram os trabalhadores da emissora de reféns e roubaram celulares. >

De acordo com o site Notícias da TV (UOL), o ataque aconteceu na última segunda-feira (10) e não estava ocorrendo gravação com os atores no momento. Após a ação, os bandidos fugiram, pulando o muro e roubando um carro. >