ÔMEGA 3

Barato e eficaz: nutricionistas indicam peixe para dar 'up' na saúde

Este peixe acessível protege seu corpo e sua mente

Enquanto salmão e atum dominam as listas de peixes saudáveis, essa outra opção oferece uma alternativa igualmente poderosa, porém muito mais econômica. Sua riqueza em nutrientes essenciais a torna uma escolha indispensável para o dia a dia.

Ômega-3: o escudo do coração

Uma porção de apenas 200g deste peixe já supre quase 100% da recomendação diária desse nutriente vital, de acordo com o portal Minha Vida. Assim, você garante um consumo adequado de forma prática e saborosa.

Antioxidantes contra o tempo

Além disso, a sardinha é uma excelente fonte de antioxidantes poderosos, como o selênio e as vitaminas A e E. Esses compostos trabalham para combater os danos dos radicais livres no seu organismo.

Minerais para o corpo todo

Mais do que apenas uma fonte de gordura boa, a sardinha é um verdadeiro "combo" de minerais vitais. Ela fornece ferro, essencial no combate à anemia, e fósforo, crucial para a saúde dos seus ossos.

Adicionalmente, você encontra iodo, zinco, magnésio e potássio, todos indispensáveis para o funcionamento equilibrado do seu organismo. Esses minerais apoiam diversas funções metabólicas e fisiológicas.

Energia e bem-estar garantidos

Outro benefício notável da sardinha é a presença das vitaminas do complexo B. Essas vitaminas desempenham um papel fundamental no metabolismo energético do corpo, transformando alimentos em vitalidade.