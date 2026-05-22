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Bárbara Evans reage a boatos sobre Neymar e dispara: 'Nunca nem vi ele pessoalmente'

Influenciadora voltou a negar qualquer envolvimento com o jogador após publicação resgatar suposto affair do passado.

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de maio de 2026 às 20:44

Bárbara Evans negou romance com Neymar  Crédito: Reprodução

Bárbara Evans voltou a comentar os rumores antigos que a ligam a Neymar e negou mais uma vez que tenha vivido qualquer romance com o atleta. A influenciadora reagiu nos comentários de uma publicação nas redes sociais que citava mulheres apontadas como ex-namoradas do jogador ao longo dos anos.

Sem rodeios, Bárbara afirmou que nunca teve qualquer proximidade com Neymar e negou até mesmo ter encontrado o craque pessoalmente. “Da minha parte, eu posso afirmar que é mentira. Nunca nem vi ele pessoalmente! Não criem coisa! Já disse, da minha parte é mentira”, escreveu.

Bárbara Evans e filhos

Bárbara Evans e filhos por Reprodução/Instagram @bucosta
Bárbara Evans e filhos por Reprodução/Instagram
Bárbara Evans e filhos por Reprodução/Instagram
Bárbara Evans e filhos por Reprodução/Instagram
Bárbara Evans e filhos por Reprodução/Instagram @bucosta
Bárbara Evans e filhos por Reprodução/Instagram @bucosta
Bárbara Evans e filhos por Reprodução/Instagram @bucosta
Bárbara Evans e filhos por Reprodução/Instagram @bucosta
Bárbara Evans e filhos por Reprodução/Instagram @bucosta
Bárbara Evans e filhos por Reprodução/Instagram @bucosta
Bárbara Evans e filhos por Reprodução/Instagram @bucosta
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Família de Barbara Evans por Reprodução / Instagram
Família de Barbara Evans por Reprodução / Instagram
Família de Barbara Evans por Reprodução / Instagram
Bárbara Evans e filhos por Reprodução/Instagram @bucosta
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Bárbara Evans e filhos por Reprodução/Instagram @bucosta
Bárbara Evans e filhos por Reprodução/Instagram @bucosta
Bárbara Evans e filhos por Reprodução/Instagram @bucosta
Bárbara Evans e filhos por Reprodução/Instagram @bucosta
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Bárbara Evans e filhos por Reprodução/Instagram @bucosta

Os boatos envolvendo os dois surgiram ainda em 2010, quando Neymar despontava no Santos FC como uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Na época, uma nota publicada pela coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, afirmava que os dois teriam ficado algumas vezes, mas acabaram se afastando por conta da distância.

Desde então, o assunto volta a circular ocasionalmente nas redes sociais, principalmente quando listas antigas sobre relacionamentos do jogador viralizam entre fãs e páginas de entretenimento. Bárbara, no entanto, voltou a reforçar que a história nunca aconteceu.

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