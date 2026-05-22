POLÊMICA

Bárbara Evans reage a boatos sobre Neymar e dispara: 'Nunca nem vi ele pessoalmente'

Influenciadora voltou a negar qualquer envolvimento com o jogador após publicação resgatar suposto affair do passado.

Heider Sacramento

Publicado em 22 de maio de 2026 às 20:44

Bárbara Evans negou romance com Neymar Crédito: Reprodução

Bárbara Evans voltou a comentar os rumores antigos que a ligam a Neymar e negou mais uma vez que tenha vivido qualquer romance com o atleta. A influenciadora reagiu nos comentários de uma publicação nas redes sociais que citava mulheres apontadas como ex-namoradas do jogador ao longo dos anos.

Sem rodeios, Bárbara afirmou que nunca teve qualquer proximidade com Neymar e negou até mesmo ter encontrado o craque pessoalmente. “Da minha parte, eu posso afirmar que é mentira. Nunca nem vi ele pessoalmente! Não criem coisa! Já disse, da minha parte é mentira”, escreveu.

Bárbara Evans e filhos 1 de 21

Os boatos envolvendo os dois surgiram ainda em 2010, quando Neymar despontava no Santos FC como uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Na época, uma nota publicada pela coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, afirmava que os dois teriam ficado algumas vezes, mas acabaram se afastando por conta da distância.