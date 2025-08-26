SUSTO GRANDE

Bárbara Evans se desespera ao descobrir que filha de 4 anos sofreu acidente

Influenciadora contou que só ficou sabendo horas depois sobre o ocorrido

Elis Freire

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 17:12

Barbara Evans e filha Ayla, de 4 anos Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A modelo e influenciadora Bárbara Evans surpreendeu os seus seguidores na manhã desta terça-feira (26) ao usar suas redes sociais para relatar um grande susto vivido em sua família. A famosa contou que se desesperou ao descobrir que sua filha mais velha, Ayla, de apenas 4 anos, sofreu um acidente doméstico e precisou levar pontos no rosto. Bastante assustada, ela explicou que só ficou sabendo do ocorrido horas depois.

Segundo Bárbara a menina caiu em casa antes de ir para a escola e abriu o queixou. Porém, ela explicou que só ficou sabendo quando foi buscá-la no colégio após as aulas. "Ai, gente, bom dia. Acordei, fui abrir o telefone, porque eu ia buscar a Ayla [na escola], o pai leva e eu busco. Meu Deus, a menina caiu antes de ir para a escola, aqui em casa, abriu o queixo", contou, apreensiva.

Evans relatou que o seu marido e pai de Ayla cuidou de tudo, levou ela no médico, sem avisá-la do que havia acontecido. "O pai não me acordou, foi em um postinho de saúde, deu ponto na menina, e a menina aqui em casa. Vou agora descer para ver ela. Estou até me tremendo, passando mal, tentando respirar para não passar para ela meu desespero. Gente, meu Deus, juro, estou com vontade de chorar. Tentando me recompor para ir ver ela. Meu coração tá palpitando", desabafou nos Stories do Instagram.

Ayla com queixo enfaixado e o pai Gustavo Theodoro Crédito: Reprodução / Instagram