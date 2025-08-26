Acesse sua conta
Bárbara Evans se desespera ao descobrir que filha de 4 anos sofreu acidente

Influenciadora contou que só ficou sabendo horas depois sobre o ocorrido

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 17:12

Barbara Evans e filha Ayla, de 4 anos
Barbara Evans e filha Ayla, de 4 anos Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A modelo e influenciadora Bárbara Evans surpreendeu os seus seguidores na manhã desta terça-feira (26) ao usar suas redes sociais para relatar um grande susto vivido em sua família. A famosa contou que se desesperou ao descobrir que sua filha mais velha, Ayla, de apenas 4 anos, sofreu um acidente doméstico e precisou levar pontos no rosto. Bastante assustada, ela explicou que só ficou sabendo do ocorrido horas depois. 

Segundo Bárbara a menina caiu em casa antes de ir para a escola e abriu o queixou. Porém, ela explicou que só ficou sabendo quando foi buscá-la no colégio após as aulas. "Ai, gente, bom dia. Acordei, fui abrir o telefone, porque eu ia buscar a Ayla [na escola], o pai leva e eu busco. Meu Deus, a menina caiu antes de ir para a escola, aqui em casa, abriu o queixo", contou, apreensiva. 

