Mãe do ex-BBB Davi Brito lança 'maldição' para jornalistas após nova polêmica da filha

Elisangela Brito se pronunciou após Raquel Brito virar alvo de investigação

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 14:51

Elisângela Brito e Raquel Brito Crédito: Reprodução

A matriarca da família Brito apareceu irritada com as notícias que estão saindo sobre a filha. Também reclamou do fato de o filho ter sido "cancelado" na internet. "Eu tenho um recado, e um recado muito sério, para dar às seguintes pessoas: aos jornalistas, às páginas e à pessoa que encomendou esse cancelamento na vida de Davi. Eu não sei por quê, mas Deus sabe, Deus já está ciente desse problema e eu tenho um recado. A Bíblia diz, e eu estou ciente de que diz, que a palavra tem poder de abençoar e amaldiçoar", iniciou.

"Eu vou isentar apenas as pessoas inocentes que recebem essas mensagens e não sabem discernir se é verdade ou se é mentira. Alguns, infelizmente, acatam e acreditam que seja, né? Mas vamos lá: só esses eu vou isentar, porque são inocentes", continuou.

"Mas quem fez isso, jornalista, todo dinheiro, todo engajamento que vocês buscam para colocar títulos mentirosos sobre a nossa imagem, que é a imagem e semelhança de Deus, eu vou amaldiçoar vocês neste momento. Esse dinheiro, esse engajamento, eu decreto toda maldição sobre a vida de vocês", afirmou Elisângela.

