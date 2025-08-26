Mãe do ex-BBB Davi Brito lança 'maldição' para jornalistas após nova polêmica da filha

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 26 de agosto de 2025 às 14:51
Investigada por suposta ligação com o "jogo do Tigrinho", publicidade enganosa e lavagem de dinheiro, a influenciadora Raquel Brito, irmã de Davi Brito, vencedor do BBB 24, compareceu, na última segunda-feira (25), à Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), em Salvador, para prestar depoimento. A postura dos jornalistas que estiveram no local irritou a mãe da ex-Fazenda, Elisângela Brito, que se pronunciou nas redes sociais.
A matriarca da família Brito apareceu irritada com as notícias que estão saindo sobre a filha. Também reclamou do fato de o filho ter sido "cancelado" na internet. "Eu tenho um recado, e um recado muito sério, para dar às seguintes pessoas: aos jornalistas, às páginas e à pessoa que encomendou esse cancelamento na vida de Davi. Eu não sei por quê, mas Deus sabe, Deus já está ciente desse problema e eu tenho um recado. A Bíblia diz, e eu estou ciente de que diz, que a palavra tem poder de abençoar e amaldiçoar", iniciou.
"Eu vou isentar apenas as pessoas inocentes que recebem essas mensagens e não sabem discernir se é verdade ou se é mentira. Alguns, infelizmente, acatam e acreditam que seja, né? Mas vamos lá: só esses eu vou isentar, porque são inocentes", continuou.
Em seguida, Elisângela fez questão de falar diretamente com a imprensa. Raquel Brito chegou a discutir com os repórteres na porta da delegacia e mais tarde, nos Stories do Instagram, reclamou da exposição constante de sua vida em sites e perfis de fofoca.
"Mas quem fez isso, jornalista, todo dinheiro, todo engajamento que vocês buscam para colocar títulos mentirosos sobre a nossa imagem, que é a imagem e semelhança de Deus, eu vou amaldiçoar vocês neste momento. Esse dinheiro, esse engajamento, eu decreto toda maldição sobre a vida de vocês", afirmou Elisângela.
"Eu amaldiçoo quem providenciou esse cancelamento. Está amaldiçoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Jornalistas, vocês que estão colocando títulos mentirosos e influenciando pessoas em relação à nossa família, estão debaixo da maldição. Estão debaixo da maldição. Eu estou amaldiçoando vocês", finalizou.