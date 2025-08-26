Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mãe do ex-BBB Davi Brito lança 'maldição' para jornalistas após nova polêmica da filha

Elisangela Brito se pronunciou após Raquel Brito virar alvo de investigação

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 14:51

Elisângela Brito e Raquel Brito
Elisângela Brito e Raquel Brito Crédito: Reprodução

Investigada por suposta ligação com o "jogo do Tigrinho", publicidade enganosa e lavagem de dinheiro, a influenciadora Raquel Brito, irmã de Davi Brito, vencedor do BBB 24, compareceu, na última segunda-feira (25), à Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), em Salvador, para prestar depoimento. A postura dos jornalistas que estiveram no local irritou a mãe da ex-Fazenda, Elisângela Brito, que se pronunciou nas redes sociais.

A matriarca da família Brito apareceu irritada com as notícias que estão saindo sobre a filha. Também reclamou do fato de o filho ter sido "cancelado" na internet. "Eu tenho um recado, e um recado muito sério, para dar às seguintes pessoas: aos jornalistas, às páginas e à pessoa que encomendou esse cancelamento na vida de Davi. Eu não sei por quê, mas Deus sabe, Deus já está ciente desse problema e eu tenho um recado. A Bíblia diz, e eu estou ciente de que diz, que a palavra tem poder de abençoar e amaldiçoar", iniciou.

Raquel Brito

Raquel Brito mostra resultado do procedimento por Reprodução / Redes Sociais
Raquel Brito por Reprodução
Raquel Brito em seus stories por Reprodução / Redes Sociais
Raquel Brito e Elisangela Brito por Redes sociais
Raquel Brito comenta sobre coceira íntima por Redes sociais
Raquel Brito por Reprodução/Instagram
Raquel Brito por Reprodução
Elisângela Brito e Raquel Brito por Redes sociais / A Fazenda
Raquel Brito por Reprodução
Raquel Brito por A Fazenda 16
Raquel Brito por Record
Raquel Brito por Reprodução
Davi Brito e Raquel Brito por Reprodução
Raquel Brito chora por Record
Raquel Brito por Reprodução
Raquel Brito, irmã de Davi Brito por Redes sociais
Raquel Brito por Reprodução/Redes Sociais
Davi Brito e Raquel Brito por Redes sociais
1 de 18
Raquel Brito mostra resultado do procedimento por Reprodução / Redes Sociais

"Eu vou isentar apenas as pessoas inocentes que recebem essas mensagens e não sabem discernir se é verdade ou se é mentira. Alguns, infelizmente, acatam e acreditam que seja, né? Mas vamos lá: só esses eu vou isentar, porque são inocentes", continuou.

Em seguida, Elisângela fez questão de falar diretamente com a imprensa. Raquel Brito chegou a discutir com os repórteres na porta da delegacia e mais tarde, nos Stories do Instagram, reclamou da exposição constante de sua vida em sites e perfis de fofoca.

Davi Brito e Raquel Brito

Davi Brito e Raquel Brito por Reprodução/Redes Sociais
Raquel Brito avisa que não vai integrar equipe de Davi na Fazenda por Reprodução/Redes Sociais
Davi Brito e Raquel Brito por Reprodução/Redes Sociais
Davi Brito e Raquel Brito por Reprodução/Redes Sociais
Davi Brito e Raquel Brito por Reprodução/Redes Sociais
Davi Brito e Raquel Brito por Reprodução/Redes Sociais
Davi Brito e Raquel Brito por Reprodução/Redes Sociais
Davi Brito e Raquel Brito por Reprodução/Redes Sociais
Davi Brito e Raquel Brito por Reprodução/Redes Sociais
Davi Brito e Raquel Brito por Reprodução/Redes Sociais
Davi Brito e Raquel Brito por Reprodução/Redes Sociais
1 de 11
Davi Brito e Raquel Brito por Reprodução/Redes Sociais

"Mas quem fez isso, jornalista, todo dinheiro, todo engajamento que vocês buscam para colocar títulos mentirosos sobre a nossa imagem, que é a imagem e semelhança de Deus, eu vou amaldiçoar vocês neste momento. Esse dinheiro, esse engajamento, eu decreto toda maldição sobre a vida de vocês", afirmou Elisângela.

"Eu amaldiçoo quem providenciou esse cancelamento. Está amaldiçoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Jornalistas, vocês que estão colocando títulos mentirosos e influenciando pessoas em relação à nossa família, estão debaixo da maldição. Estão debaixo da maldição. Eu estou amaldiçoando vocês", finalizou.

Leia mais

Imagem - Taylor Swift está noiva! Cantora anuncia noivado com Travis Kelce

Taylor Swift está noiva! Cantora anuncia noivado com Travis Kelce

Imagem - Marido de Sasha esclarece rompimento de amizade com Priscilla Alcântara: 'Desgaste'

Marido de Sasha esclarece rompimento de amizade com Priscilla Alcântara: 'Desgaste'

Imagem - Camila Queiroz e Klebber Toledo revelam sexo do bebê em chá intimista: 'Sonhamos com você'

Camila Queiroz e Klebber Toledo revelam sexo do bebê em chá intimista: 'Sonhamos com você'

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua