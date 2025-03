É REAL

Bateu tristeza? Especialistas confirmam que 'depressão de domingo' existe mesmo

Entenda o que é o sentimento e como amenizar os efeitos dessa 'síndrome'

O domingo chega e, com ele, uma tristeza sem explicação aparente. O sentimento não é só seu, acredite. Muitas pessoas relatam ter uma sensação esquisita nesse dia da semana. Embora não seja uma doença ou uma condição clínica, como a depressão, a "depressão de domingo", como ficou conhecida essa sensação, é reconhecida por especialistas.>

Esse fenômeno, também conhecido como 'Síndrome de Domingo' ou 'Síndrome de Domingo à Noite' se manifesta como sentimentos de ansiedade, tristeza ou angústia que surgem no final do domingo, geralmente associados à antecipação das responsabilidades da semana seguinte. De acordo com a psicóloga Beatriz González, fundadora e diretora de Somos Psicologia e Formação, esses sintomas podem incluir pensamentos repetitivos sobre tarefas pendentes, dificuldades para relaxar e problemas para dormir. Fisicamente, podem se manifestar como tensão muscular ou desconforto estomacal. >