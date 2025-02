EXCLUÍDA

BBB 25: João Pedro barra Camilla de participar da Festa do Líder e sister recebe desafio inédito

Decisão do brother promete movimentar o jogo nos próximos dias

Anna Luiza Santos

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 22:31

Camilla no BBB Crédito: Reprodução

Seguindo a tradição no BBB, o líder da semana tem direito a uma festa luxuosa e temática, além de poder barrar alguém de participar. Na noite desta quarta (26), João Pedro vetou Camilla da comemoração e deixou os brothers chocados. >

O salva-vidas de rodeio justificou a sua decisão quando foi questionado pelo apresentador Tadeu Schmidt no ao vivo. “Eu me identifico demais com a Camilla e a Thamires, com a história de vida delas. Mas eu sou muito de prioridade e, pelo jeito que ela brigou com a Vitória, apontando o dedo e tudo mais… Eu não gosto dessas coisas”, disparou. >

Camilla, por sua vez, não esboçou muitas reações e apenas seguiu para o confessionário. Além de ser vetada, a sister recebeu um desafio. Camilla foi mandada para a sala do “Barrado do Baile” e se deparou com um baú grande, balões e várias bolinhas. >

Tadeu então explicou a dinâmica. “O baú guarda mais quatro baús dentro dele. No último baú está o convite que permite você voltar para a festa. Acontece que as chaves que abrem os baús estão guardadas dentro de cinco bolinhas perdidas aí no meio. Se você achar as cinco chaves e encontrar o convite você volta para a festa”, disse.>

Segundo o apresentador, o local possui mais de 22 mil bolinhas. Na sala, Camilla terá direito apenas a água, pão e acesso ao banheiro. >